إيلاف من واشنطن: كيف تمكن جو بايدن وكامالا هاريس من تفجير الشرق الأوسط ؟ ، لقد فعلا ذلك في 5 خطوات سهلة جداً، ويمكن للجميع ملاحظتها، هذا ما يقوله المحلل السياسي والمؤرخ الأميركي فيكتور ديفيس هانسون في تحليل له عبر صفحات "نيويورك بوست".

عندما أصبح جو بايدن رئيسا، كان الشرق الأوسط هادئًا، أما الآن فهو في خضم حرب متعددة الجبهات، فقد كان الإرث من إدارة ترامب السابقة هادئا للغاية لدرجة أنه في 29 أيول (سبتمبر) 2023، قال مستشار الأمن القومي ، جاك سوليفان "منطقة الشرق الأوسط اليوم أكثر هدوءا مما كانت عليه منذ عقدين من الزمن".

إذن، ما الذي حدث بالضبط للهدوء الموروث الذي أدى إلى الفوضى المتواصلة في الوقت الحاضر؟ وهل فجّر بايدن وهاريس الشرق الأوسط؟

إطلاق العنان لإيران

باختصار، تم إطلاق العنان لإيران الثيوقراطية - مركز كل الإرهاب والصراع الحالي في الشرق الأوسط تقريبًا - على يد فريق بايدن بعد أن تم تحييدها من قبل إدارة ترامب.

لقد اعتمد بايدن-هاريس بروتوكولاً تعديلياً من خمس خطوات يهدف إلى استرضاء وتشجيع إيران وحلفائها حماس وحزب الله والحوثيين.

وكانت النتيجة بمثابة ضمانة شبه مؤكدة بأن شيئاً أشبه بما حدث في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) سوف يتبع حتماً ــ إلى جانب عام لاحق من العنف الذي اجتاح الآن الشرق الأوسط.

أولا، خلال حملته الانتخابية لعام 2020، أدان بايدن المملكة العربية السعودية، حليفة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، ووصفها بأنها "منبوذة".

لقد قلب سياسات كل من الإدارتين السابقتين لأوباما وترامب من خلال الوقوف إلى جانب الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران في حربهم ضد المملكة العربية السعودية.

وبعد فترة وجيزة تقريبا من الهجمات الحوثية المستمرة على الشحن الدولي، قامت إسرائيل والسفن الحربية الأميركية بشن هجمات على البحر الأحمر، مما جعل البحر الأحمر، المدخل إلى قناة السويس، مغلقا بحكم الأمر الواقع أمام النقل البحري الدولي.

والأسوأ من ذلك أنه بحلول موعد الانتخابات النصفية لعام 2022، عندما هددت أسعار الغاز المتصاعدة الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس، انقلب بايدن بشكل انتهازي وحث المملكة العربية السعودية على ضخ المزيد من النفط لخفض الأسعار العالمية قبل انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر).

التخلي عن الاتفاق الإبراهيمي

ثانياً، تخلى بايدن-هاريس بشكل غير مشروع عن مبادرة "اتفاقيات إبراهيم" التي أطلقتها إدارة ترامب.

لقد أثبت هذا الاختراق الدبلوماسي أنه بمثابة خطة ناجحة للدول العربية المعتدلة في السعي إلى تحقيق الوفاق مع إسرائيل، وإنهاء عقود من الأعمال العدائية من أجل الاتحاد ضد التهديد المشترك الذي تشكله إيران في الشرق الأوسط.

سمحوا لإيران باستعادة 100 مليار دولار

ثالثا، توسل بايدن إلى إيران لإعادة الانضمام إلى ما يسمى بالاتفاق الإيراني الذي ضمن عمليا حصول إيران في نهاية المطاف على القنبلة.

والأسوأ من ذلك أنها أسقطت العقوبات النفطية المفروضة على النظام الديني، مما سمح لإيران التي كانت في حالة يرثى لها باستعادة 100 مليار دولار من الأرباح، وأعطت الضوء الأخضر لطهران لدفع فدية قدرها 6 مليارات دولار مقابل تحرير رهائن.

أرسلت طهران الغنية على الفور مليارات الدولارات من الدعم والأسلحة إلى المناهضين للغرب مثل حماس وحزب الله والحوثيين لمهاجمة إسرائيل والأميركيين والشحن الدولي.

وسرعان ما بدأت إيران في الشراكة مع الصين وروسيا لتشكيل محور جديد مناهض لأميركا.

الهروب من أفغانستان

كما فر بايدن-هاريس فجأة من أفغانستان، تاركا وراءه مليارات الدولارات من الأسلحة والمقاولين الأميركيين. وبالتالي، أدى الإذلال إلى تدمير الردع الأميركي في الشرق الأوسط تقريبا، وإثارة الأعداء وتعريض الأصدقاء للخطر.

تسليح حماس بدولارات المساعدات

رابعا، أعاد بايدن-هاريس مئات الملايين من الدولارات من المساعدات إلى الضفة الغربية وغزة، ولكن دون أي ضمانات بأن السلطة الفلسطينية وحماس سوف تكف عن أعمالهما الإرهابية المتسلسلة في الماضي.

وفي حالة حماس، أدت "المساعدات الإنسانية" الأميركية والغربية ببساطة إلى تحرير المزيد من الدولارات القابلة للاستبدال في غزة لتسليح حماس وتوسيع مجمع الأنفاق تحت الأرض الذي كان ضرورياً لما حدث في 7 تشرين الأول (أكتوبر) واحتجاز الرهائن.

الضغط على إسرائيل يشجع إيران

خامسا، منذ بداية التوترات المتزايدة التي تلت ذلك، بدأ بايدن-هاريس في الضغط على الإسرائيليين للتصرف "بشكل متناسب" في الرد على المذبحة التي راح ضحيتها نحو 1200 إسرائيلي ونحو 20 ألف صاروخ وقذيفة وطائرة بدون طيار أطلقت على إسرائيل من إيران والحوثيين وحماس وحزب الله.

لقد كان هذا التضييق على أقرب إسرائيل (التي وصفها الكاتب بصديق أميركا) بمثابة إشارة لإيران لاختبار مدى قدرتها على المضي قدماً في مهاجمة إسرائيل.

ولكن لماذا أشعل بايدن-هاريس النار في الشرق الأوسط بهذه الطريقة الغبية؟

في جزء منه، حاولت الإدارة بسذاجة إحياء فكرة إدارة أوباما القديمة التي فقدت مصداقيتها حول "الفوضى الخلاقة" ــ تمكين إيران المارقة وأجنحتها من استغلال إسرائيل والأنظمة العربية المعتدلة، كنوع جديد من توازن القوى في المنطقة.