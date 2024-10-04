إيلاف من القدس: أقر تقرير اسرائيلي عبر صفحات واحدة من كبريات الصحف في تل أبيب بأن الضربات التي تنهال على اسرائيل من وقت لآخر من اليمن والعراق أصبحت "قاتلة" وشديدة الخطورة، وتحديداً تلك التي يتم شنها بواسطة الطائرات بدون طيار.

وقالت "جيروزاليم بوست" إن الخسائر الأخيرة في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي تظهر تزايد التهديد القاتل للطائرات بدون طيار من العراق واليمن ، وأصبحت برامج الطائرات بدون طيار المدعومة من إيران والتي انتشرت في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة قاتلة بشكل متزايد.

فقد قُتل جنديان إسرائيليان في هجوم بطائرة بدون طيار من العراق. قُتل الجنديان، وهما عضوان في الكتيبة 13 من لواء جولاني، بطائرة بدون طيار أُطلقت من العراق في 3 تشرين الأول (أكتوبر)، وتم الإعلان عن وفاتهما يوم الجمعة. وشمل الهجوم طائرتين بدون طيار، أسقطت إسرائيل إحداهما. كما أصيب جنود في الهجوم.

التهديد يتزايد بصفة مستمرة

هذه واحدة من سلسلة هجمات بطائرات بدون طيار ضد إسرائيل في الآونة الأخيرة. وقد اعترض جيش الدفاع الإسرائيلي طائرات بدون طيار قبالة سواحل إسرائيل في الأيام الأخيرة وتهديدات بطائرات بدون طيار بالقرب من بيت شان.

لقد تزايد التهديد الذي تشكله الطائرات بدون طيار ضد إسرائيل على مدى سنوات. فقد خزن حزب الله ما يقدر بنحو 2000 طائرة بدون طيار في ترسانته، بعضها طائرات صغيرة مثل أنواع الطائرات الرباعية المراوح المتوفرة تجارياً، وبعضها طائرات انتحارية أكبر حجماً تعتمد تكنولوجيتها على النجاح الإيراني في تطوير طائرات بدون طيار مماثلة.

الحوثيون يستخدمونها منذ عقد

يستخدم الحوثيون في اليمن الطائرات بدون طيار منذ ما يقرب من عقد من الزمان. في عام 2020، وصلت طائرة شاهد 136 الإيرانية إلى اليمن ليستخدمها الحوثيون. هذه الطائرة بدون طيار ذات التصميم على شكل حرف V هي الدعامة الأساسية لصادرات الطائرات بدون طيار الإيرانية هذه الأيام. تحمل رأسًا حربيًا ولها مدى طويل يبلغ حوالي 2000 ميل. قامت إيران بتصديرها إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت الميليشيات العراقية على طائرات بدون طيار. وقد استخدمت هذه الطائرات في البداية لاستهداف القوات الأميركية المتمركزة في إقليم كردستان العراق.

وفي كانون الثاني (يناير)، قتلت جماعة كتائب حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية في هجوم بطائرة بدون طيار على الأردن.

ابحث عن إيران

أصبحت برامج الطائرات بدون طيار المدعومة من إيران والتي انتشرت في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة قاتلة بشكل متزايد. فقد تعرضت ناقلة النفط التجارية ميرسر ستريت لضربة بطائرة بدون طيار في تموز (يوليو) 2021، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.

كما ضربت طائرة بدون طيار أطلقت من تشابهار الإيرانية سفينة باسيفيك زيركون في نوفمبر 2022.

الضربات في البر الرئيسي

والآن وجهت إيران ووكلاؤها جيوشهم من الطائرات بدون طيار نحو إسرائيل. فقد استخدمت إيران الطائرات بدون طيار في هجومها على إسرائيل في نيسان (ابريل) الماضي. كما استهدف الحوثيون إسرائيل عدة مرات بطائرات بدون طيار.

وفي تموز (يوليو) الماضي، قتلت طائرة بدون طيار أطلقت من اليمن إسرائيليا في تل أبيب. وردت إسرائيل بضرب الحديدة في اليمن، ولكنهم واصلوا تهديد إسرائيل بالطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية بعيدة المدى.

لقد استخدم حزب الله طائرات بدون طيار انتحارية في كثير من الأحيان خلال أحد عشر شهرًا من الحرب على إسرائيل. وتشير التقديرات إلى أن حزب الله أطلق عدة مئات من الطائرات بدون طيار. كما يستخدمون الطائرات بدون طيار للمراقبة.

في آب (أغسطس)، قُتل جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي في هجوم لحزب الله بطائرات بدون طيار. وفي أواخر أيلول (سبتمبر)، قام جيش الدفاع الإسرائيلي بتصفية رئيس وحدة الطائرات بدون طيار التابعة لحزب الله.

الميليشيات العراقية أيضاً

وعززت الميليشيات العراقية قدراتها باستخدام الهجمات بطائرات بدون طيار على إسرائيل. ففي 25 أيلول (سبتمبر)، أصابت طائرة بدون طيار أطلقت من العراق إيلات.

وفي 29 أيلول (سبتمبر)، ادعت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مجموعة مظلة للميليشيات المدعومة من إيران، أنها استهدفت إيلات بهجوم آخر بطائرات بدون طيار.

وفي 28 أيلول (سبتمبر)، ادعت أيضًا أنها استهدفت الجولان بطائرات بدون طيار.

وقد أطلقوا ادعاءات مماثلة في 23 و25 أيلول (سبتمبر). وجاء ذلك في الوقت الذي بدأ فيه جيش الدفاع الإسرائيلي عملية "السهام الشمالية" في لبنان ضد حزب الله.

وزادت الميليشيات العراقية من هجماتها في الأيام الأخيرة.

استهداف جنوب اسرائيل

وفي أحدث ادعاء للميليشيات العراقية، زعمت في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) أنها استهدفت منطقة في جنوب إسرائيل. وقالت: "ضربنا هدفًا في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة طائرة مسيرة متطورة".

كما قالت الجماعات المدعومة من إيران في العراق لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إن "المقاومة العراقية استهدفت أيضًا خلال الأسبوع والأشهر الماضية أهدافًا حساسة ومهمة في إيلات الواقعة في الجنوب".

اسرائيل تعترض الكثير

وفي صباح الرابع من تشرين الأول (أكتوبر)، قال جيش الدفاع الإسرائيلي: "في أعقاب صفارات الإنذار التي انطلقت قبل قليل بشأن تسلل طائرة معادية في منطقة وادي بيت شان، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي بنجاح طائرة معادية اخترقت الأراضي الإسرائيلية من الشرق".

وفي الثالث من تشرين الأول (أكتوبر)، قال جيش الدفاع الإسرائيلي إنه "اعترض طائرة بدون طيار في جنوب إسرائيل. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

وبالإضافة إلى ذلك، قال جيش الدفاع الإسرائيلي في الصباح: "تم تحديد طائرتين بدون طيار تعبران من لبنان. واعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرة بدون طيار قبالة ساحل نهاريا، وتم تحديد مقذوف سقط في منطقة مفتوحة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار وفقًا للبروتوكول".

وفي ساعات الصباح الباكر من ذات اليوم، قال الجيش الإسرائيلي: "إن صافرات الإنذار التي دوت في بات يام، تم رصد طائرتين بدون طيار. واعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرة بدون طيار قبالة ساحل منطقة دان، وتم رصد طائرة بدون طيار سقطت في منطقة مفتوحة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".