إيلاف من القدس: في وسط المعاناة من "تعدد جبهات الجحيم"، ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية متضاربة أن ما يصل إلى 21 جنديا أصيبوا بجروح طفيفة في هجوم بطائرة مسيرة قادمة من العراق، فضلاً عن مقتل جنديين.

وقد أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، مساء الجمعة، أن الرقيب دانييل أفيف حاييم سوفير (19 عاما)، والعريف تال درور (19 عاما)، قُتلا في هجوم بطائرة بدون طيار من العراق في شمال إسرائيل، الخميس.

الرقيب حاييم سوفير، من عسقلان، كان طالباً في دورة ضباط اتصالات متخصصة في الكتيبة 13 في لواء غولاني.

الرقيب درور، من القدس، كان جندي اتصالات في الكتيبة الثالثة عشرة في لواء جولاني .

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ما يصل إلى 21 جنديًا أصيبوا بجروح طفيفة في نفس الهجوم بطائرة بدون طيار.

جندي إضافي سقط

وفي اليوم السابق، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي أن النقيب بن تسيون بيلاش (21 عاماً) من نيتساني عوز، سقط في معركة بجنوب لبنان. وكان بيلاش جندياً في الكتيبة 202 من لواء المظليين.

بدأت قوات الدفاع الإسرائيلية غزوها للبنان يوم الثلاثاء بعد عام من تبادل إطلاق الصواريخ والقذائف بين إسرائيل وحزب الله.



