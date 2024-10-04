إيلاف من بيروت: نفى مصدر في "حزب الله"، صحة تقارير إعلامية أفادت بأن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، الذي قتل بغارة إسرائيلية، دفن في مكان سري. وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "القرار بشأن موعد ومكان الدفن لم يتخذ بعد".

ويبدو أن تل أبيب تستخدم ملف جنازة ودفن نصر الله، وهو ملف حساس دينياً وسياسياً في حربها النفسية ضد حزب الله وأنصاره، فالرسالة أنه لا سيطرة للحزب حتى على مناطقه في لبنان، إلى حد أنه لم يتمكن من تشييع أمينه العام، وشخصيته التاريخية الأكثر أهمية بأمان في جنازة شعبية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من حزب الله قوله، الجمعة، إن الأمين العام للحزب حسن نصرالله الذي قتل بغارات إسرائيلية قبل أسبوع، دُفن "مؤقتا كوديعة"، بسبب صعوبة تشييعه شعبيا نتيجة "التهديدات الإسرائيلية".

وقال المصدر متحفظا عن كشف هويته "دفن نصرالله بشكل مؤقت كوديعة في مكان سرّي، في انتظار توافر الظروف الملائمة لتشييع جماهيري"، وذلك "خشية من تهديدات إسرائيلية باستهداف المشيعين ومكان دفنه".

وفي السياق، كان الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني، قال أمس الخميس إن نصرالله قد تم دفنه كوديعة، وحزب الله سعى إلى إخفاء مصيره وجعله مجهولاً.

وأضاف الحسيني خلال لقاء مع قناة "العربية": نصرالله قتل يوم الجمعة وتمت الصلاة عليه ليلة الأحد، وأدى الصلاة 5 أشخاص في مسجد الإمام الحسن في منطقة الرويس القريب جداً لمقبرة الرادوف."

وتابع: "من صلى عليه هو أمين عام حزب الله هاشم صفي الدين، والمسؤول العسكري الجديد في حزب الله خليل حرب، واثنان من القادة الأمنيين، ومن بعد الصلاة تم التوجه مباشرة إلى روضة الرادوف، حيث تم تهيئة وتحضير قبر، بجانب المرافق الأول لنصرالله علي سلمان، حيث كانت هذه وصيتهما أن يتم دفنهما بجانب بعضهما".

واستطرد: "تمت الصلاة ودفن نصرالله كوديعة، لأن عندنا بالفقه عندما يموت الشخص وهناك وصية معينة أو سبب معين يمكن أن يدفن في أرض ويكون هذا الدفن كوديعة كحفظ إلى أن يتم نقله إلى مكان آخر".

لا جنازة يوم الجمعة

كما نفت جماعة حزب الله الأنباء عن تشييع جثمان أمينها العام اليوم الجمعة. النفي جاء بعد أن نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن تقارير أن حزب الله يُخطط لتشييع جثمان الأمين العام للحزب حسن نصرالله، يوم الجمعة.

ولم يتحدث الحزب بشكل رسمي عن موعد تشييع نصرالله، الذي اغتيل يوم الجمعة الماضية بعد غارات إسرائيلية على مقره تحت الأرض في الضاحية الجنوبية.

وقُتل نصرالله في سلسلة غارات شنتها إسرائيل على عدة مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وتم تأكيد وفاته، السبت.

وأصدر حزب الله بياناً لم يذكر فيه كيف قُتل أو موعد جنازته. وأعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الرسمي ثلاثة أيام.

وبعدها، تم انتشال جثة الأمين العام لحزب الله من موقع الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي أودت بحياته، حيث أشارت المصادر إلى أن الجثة سليمة، حيث قالت إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.