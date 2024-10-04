إيلاف من واشنطن: حث مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الرئيس الأميركي جو بايدن على تسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل زنة ألفي رطل التي يتم حجبها منذ أشهر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وقال ماكول في رسالة بعث بها إلى الرئيس الديمقراطي بايدن واطلعت عليها وكالة "رويترز"، أمس الخميس: "أطالبك بالتحرك اليوم لضمان تسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل زنة ألفي رطل، لدعم حليفتنا".

وذكر ماكول، الذي يقوم بمراجعة جميع مبيعات الأسلحة الأميركية الكبيرة إلى الخارج بصفته رئيساً للجنة، أنه على علم أيضاً بأكثر من عشر صفقات أخرى لبيع أسلحة لإسرائيل تنتظر الموافقة النهائية منذ أكثر من أربعة أشهر، وحث على المضي بسرعة لاعتمادها.

يأتي إرسال ماكول للرسالة وسط تفاقم المخاوف العالمية من اندلاع حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط.

ويطالب الجمهوريون بايدن منذ أشهر بالتراجع عن قرار اتخذه في وقت سابق من هذا العام بحجب شحنة من القنابل زنة ألفي رطل على خلفية مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان في غزة. ويمكن للقنبلة الواحدة زنة ألفي رطل أن تخترق الحواجز الخرسانية السميكة والمعادن مما يخلف دوائر انفجارية واسعة.

وكتب ماكول: "نتمنى جميعاً ألا تحتاج إسرائيل إلى هذه القنابل الأكبر حجماً، لكنها ضرورية من الناحية العملياتية لأن أعداء إسرائيل، بما في ذلك حماس وحزب الله، يتعمدون استخدام مخابئ وأنفاق على عمق كبير تحت الأرض".

حاكمة ميشيغان تطالب بمساعدة الأميركيين العالقين بلبنان

من جانبها، حثت غريتشن، ويتمر حاكمة ولاية ميشيغان، الحكومة الأميركية على بذل المزيد من الجهد لإنقاذ الأميركيين العالقين في لبنان وسط الهجوم العسكري الإسرائيلي على البلاد.

وقالت في رسالة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "نسمع بالفعل تقارير عن وفيات مؤكدة ونخشى أن يكون هناك المزيد. لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يعاني ناخبونا وأسرهم".

وقُتل أميركي من ديربورن بولاية ميشيغان يدعى كامل أحمد جواد في غارة جوية إسرائيلية في لبنان يوم الثلاثاء، وفقاً لابنته وصديق له وعضوة الكونغرس الأميركي التي تمثل دائرته الانتخابية.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية الأحدث في لبنان عن مقتل المئات، وجرح الآلاف، وتشريد أكثر من مليون شخص. وتقول إسرائيل إنها تستهدف مقاتلي جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين يوم الخميس، إن واشنطن تقدم للمواطنين الأميركيين "أكبر عدد ممكن من الخيارات لمغادرة" لبنان.

وأضاف: "نعمل مع شركات الطيران لحجز مقاعد للمواطنين الأميركيين. كما نعمل على زيادة القدرة التجارية من خلال تنظيم رحلات إضافية"، موضحاً أن أكثر من 250 أميركياً وأفراد أسرهم استقلوا مثل هذه الرحلات حتى الآن.

وقالت الوزارة يوم الأربعاء، إن نحو 7000 مواطن أميركي في لبنان سجلوا لدى الحكومة الأميركية لتلقي معلومات حول مغادرة البلاد، رغم أنهم لم يطلبوا جميعاً المساعدة للمغادرة.

