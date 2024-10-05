إيلاف من واشنطن: قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيفكر في بدائل عن استهداف حقول النفط الإيرانية، لو كان في مكان إسرائيل، مضيفاً أنه يعتقد أن إسرائيل لم تتوصل بعد إلى كيفية الرد على إيران. وأضاف في إفادة صحافية بالبيت الأبيض: "لم يتوصل الإسرائيليون إلى قرار فيما يتعلق بالضربة. الأمر قيد المناقشة". وتابع: "لو كنت في مكانهم، لفكرت في بدائل أخرى غير استهداف حقول النفط".

وأكد أن الفرق الأميركية والإسرائيلية على تواصل دائم.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه يجري حالياً درس فرض عقوبات جديدة على إيران. وقال: "لن تتخذ الفرق الأميركية والإسرائيلية قراراً على الفور، وسننتظر لنرى متى سيتحدثون إلينا".

وعندما سئل هل يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول عبر رفض الحلول الدبلوماسية التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، أجاب: "لا أعرف إذا كان يحاول التأثير على الانتخابات أم لا... لم تفعل أي إدارة أكثر مني لمساعدة إسرائيل".

وتصاعد التوتر بين الطرفين، في وقت تدرس فيه إسرائيل خيارات للرد على هجوم طهران الصاروخي يوم الثلاثاء، الذي جاء رداً على العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

