إيلاف من بيروت: منذ الخميس الماضي فقد الاتصال برئيس الهيئة التنفيذية لحزب الله هشام صفي الدين، إثر الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت موقعا للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، يعتقد أن صفي الدين كان متواجدا فيه.

وفيما أكد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، محمود قماطي أن إسرائيل لا تسمح بالمضي في البحث عن صفي الدين، لافتاً إلى أن مصيره لا يزال مجهولاً، ارتسمت العديد من التساؤلات حول مصير الحزب ومستقبله بعد ترجيح مقتل من كان من المتوقع أن يخلف أمينه العام حسن نصرالله، الذي اغتيل يوم 27 سبتمبر الماضي بغارات إسرائيلية طالت مقر قيادة حزب الله في حارة حريك بالضاحية الجنوبية.

فقد أكد العديد من المحللين أن مقتل نصر الله وجه ضربة قوية للحزب المدعوم من إيران، بعد أن قاده منذ 32 عاما

كما رأوا أن استبداله سيشكل تحديا أكبر الآن مقارنة بأي وقت مضى منذ سنوات، بعد سلسلة الهجمات والاغتيالات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل كبار قادة حزب الله وأثارت تساؤلات حول أمنه الداخلي.

المشهد تغير

وفي السياق، قال مهند الحاج علي، نائب مدير الأبحاث في معهد كارنيجي الشرق الأوسط في بيروت إن "المشهد بأكمله سيتغير بشكل كبير". كما أضاف أن نصرالله "كان مثل الغراء الذي حافظ على تماسك منظمة متوسعة"، وفق ما نقلت رويترز

في المقابل، اعتبر دبلوماسي أوروبي أن حزب الله يضع بديلا جديدا كلما اغتيل أحد قادته.

لكن سلسلة الاغتيالات الإسرائيلية التي طالت قيادات الحزب، وآخرها صفي الدين كما هو مرجح، وضعت الجماعة في وضع صعب للغاية، ووجهت ضربة قوية لمعنويات مقاتليها.

كما أكدت تفوق إسرائيل الأمني والعسكري وقدرتها على الاختراق.

فيما رأى فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد أن إسرائيل تحاول كسر قوة حزب الله، وليس بالضرورة عبر قتل كل عضو فيه، إنما بتدمير بنيته القتالية واجبار على الاستسلام، وبالتالي افقاده مصداقيته".

خلفاء

من جهته، قال فيليب سميث، الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الشيعية، إن أي زعيم جديد للحزب يتعين أن يكون مقبولا داخل الجماعة في لبنان وكذلك لدى داعميها في إيران.

كما أضاف أن نصر الله "بدأ في تخصيص المناصب داخل مجموعة متنوعة من المجالس المختلفة داخل حزب الله. وكانت بعضها أكثر غموضا من غيرها". وأوضح أن "الصلة العائلية بين صفي الدين ونصر الله وكذلك التشابه بينهما، فضلا عن مكانته الدينية كلها عوامل تصب في مصلحته".

لكن كافة المعطيات ستنقلب رأساً على عقب في حال تأكد اغتيال صفي الدين، ابن خالة نصرالله.

فقد أشارت بعض المصادر إلى احتمال أن يرأس إبراهيم أمين السيد زعامة الحزب. ويشغل السيد المنحدر من منطقة البقاع، منصب رئيس المجلس السياسي لحزب الله

فيما انضم إلى الحزب منذ تأسيسه، أوائل الثمانينيات وساهم في تطوير الحركة السياسية والعسكرية للحزب.

أما صفي الدين، الذي كان يشرف على الشؤون السياسية لحزب الله، فهو عضو في مجلس الجهاد، وصنفته وزارة الخارجية الأميركية إرهابيا في عام 2017.

وكان قماطي كشف أمس أن حزب الله يدار حاليا وفق "قيادة مشتركة" دون إعطاء مزيدا من التفاصيل.

بينما أفاد مطلعون بأن نائب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، يتولى مع غيره من القياديين مؤقتاً، تسيير شؤون الحزب.

