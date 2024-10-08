إيلاف من تل أبيب: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، بإطلاق وابل من الصواريخ يزيد على 100 صاروخ من لبنان باتجاه حيفا وخليجها في شمال إسرائيل، في أعنف قصف تتعرّض له المدينة الساحلية منذ بداية الحرب.

ووفق موقع "0404" الإسرائيلي، اعترضت القبة الحديدية عشرات الصواريخ، لكن صواريخ عدة سقطت في المنطقة، مشيراً إلى "سماع كثير من الانفجارات في المنطقة، وتوجهت فرق الإنقاذ إلى الأماكن التي وردت فيها بلاغات".

وأشارت "قناة 14" الإسرائيلية إلى أنه لم يُعرف حتى الآن وقوع إصابات جرّاء القصف العنيف على حيفا وخليجها.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة سيدة بجروح متوسطة جرّاء سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا. وقالت "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية، في بيان اليوم (الثلاثاء)، أورده موقع "0404" العبري، إن سيدة (70 عاماً) أُصيبت بشظية ونُقلت إلى المستشفى، مشيرة إلى أن فرقها تجري مسح عدة مواقع وتقديم العلاج الطبي إلى كثير من ضحايا الهلع.

حزب الله

وأعلن حزب الله أنه قصف مدينة حيفا ومحيطها في شمال إسرائيل بالصواريخ، بعد عام من فتح الحزب الجبهة مع إسرائيل، وفي وقت قال فيه الجيش الإسرائيلي إنه وسّع عملياته البرية في جنوب لبنان مع حشد قوات إضافية. وقال الحزب، في بيان، إن مقاتليه قصفوا اليوم (الثلاثاء) "مدينة حيفا والكريوت بصلية صاروخية كبيرة"، مضيفاً أن ذلك يأتي "رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

