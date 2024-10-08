إيلاف من بيروت: قتل 7 اشخاص بينهم اثنان غير سوريين الثلاثاء في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله قرب السفارة الإيرانية في دمشق، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في هجوم جديد على المنطقة التي تضم مقار أمنية وبعثات دبلوماسية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بوقوع "عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق". وقال مصدر عسكري إنه في "حوالي الساعة 20:15 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا احد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح".

وأفاد المرصد السوري أن الغارة "استهدفت مبنى يتردد إليه قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله". وجرى تداول صور أولى للموقع الذي استهدفته الضربة، ما قيل إنها عملية اغتيال في حي المزة، وفقاً لما نقله تقرير "سكاي نيوز".

وتنفذ إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات لكن صعدتها منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي على الأراضي الإسرائيلية والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.