أعلنت وسائل إعلام سورية اليوم الثلاثاء مقتل 7 أشخاص نتيجة انفجار أجهزة اتصال في حي السيدة زينب في دمشق.

إيلاف من دمشق: وقعت سلسلة انفجارات في حي السيدة زينب المزدحم بالسكان، والذي يعتبر واحدًا من أهم المواقع الدينية للطائفة الشيعية في دمشق. وفقًا للتقارير الأولية، كانت أجهزة الاتصال (البيجر) السبب المباشر في الانفجار الذي أدى إلى مقتل 7 أشخاص. وتتابع الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث والتأكد مما إذا كان ناجمًا عن عطل تقني أم نتيجة لهجوم مخطط.

بدوره، قال حزب الله "نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي وسينال بالتأكيد قصاصه العادل". وأوضح حزب الله أن الانفجارات وقعت في تمام الساعة 03:30 بعد ظهر يوم الثلاثاء 17 أيلول (سبتمبر) 2024، مستهدفة أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بـ"البيجر"، والتي كانت بحوزة عدد من العاملين في وحدات الحزب. وأكد أن أجهزة حزب الله المختصة تقوم حالياً بتحقيقات شاملة لمعرفة ملابسات هذه الانفجارات التي وصفتها بـ"الغامضة"، وتشمل التحقيقات الجوانب الأمنية والعلمية على حد سواء. كما أوضح البيان أن الفرق الطبية والصحية تعمل على تقديم الرعاية للمصابين في مستشفيات مختلفة في لبنان.

في ختام البيان، شدد حزب الله على جاهزيته الكاملة للدفاع عن لبنان وشعبه، مؤكداً أن وحداته في أعلى درجات الاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة.