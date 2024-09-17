إيلاف من بيروت: أصيب السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي وقع، الثلاثاء، في العاصمة بيروت.

ونقلت وكالة رويترز عن وكالة مهر للأنباء الإيرانية أن السفير مجتبى أصيب بانفجار جهاز بيجر.

وكانت مصادر أمنية وشهود عيان قد أفادوا بأن المئات من أعضاء حزب الله في لبنان أصيبوا بصورة بالغة بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي كانوا يحملونها في جنوب بيروت.

وأكّدت عناصر في عين المكان مئات من "إصابات بين عناصر حزب الله بالضاحية الجنوبية في بيروت بعد اختراق أمني طال أجهزة اتصالات".

وحسب المعلومات الأولية، فإن أجهزة الـpagers انفجرت بحامليها في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع شرقي لبنان والجنوب (النبطية والحوش وبنت جبيل وصور) وكذلك في العاصمة السورية دمشق ومحافظة ريف دمشق.