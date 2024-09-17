إيلاف من لندن: سيتم منع حركة المرور في شارع أكسفور، في تغيير تام لوجه الشارع الأكثر شعبية والتسوق في لندن والعالم.

وقد يشهد مخطط جديد من قبل عمدة العاصمة صادق خان، امتدادًا بطول 0.7 ميل من شارع أكسفورد - بين أكسفورد سيركس وماربل آرتش - مخصصًا للمشاة بهدف تعزيز تجربة المتسوقين والمقيمين والعمال والسياح.

والاقتراح هو جزء من مشروع التجديد الأوسع لرئيس البلدية العمالي مع إمكانية إجراء المزيد من التغييرات نحو طريق توتنهام كورت.

وسيبني الحظر المحتمل على القيود الحالية التي تحد من وصول المركبات - باستثناء الحافلات وسيارات الأجرة - إلى أجزاء من شارع أكسفورد من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً، باستثناء أيام الأحد.

جوهرة التاج

وقال السيد خان: "كان شارع أكسفورد ذات يوم جوهرة التاج في قطاع التجزئة في بريطانيا، ولكن لا شك أنه عانى بشكل كبير على مدى العقد الماضي".

واضاف العمدة: "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعطاء الشارع الرئيسي الأكثر شهرة في البلاد فرصة جديدة للحياة".

وقال خان: "أنا متحمس للعمل مع الحكومة الجديدة وتجار التجزئة والشركات المحلية على هذه الخطط التي ستساعد في استعادة هذا الجزء الشهير من العاصمة إلى مجده السابق، مع خلق فرص عمل جديدة وازدهار اقتصادي للعاصمة والبلاد."

وتعتمد خطة العمدة على حصوله على إذن من وزير الإسكان ونائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، التي يمكنها إنشاء مؤسسة تطوير عمدة جديدة، والتي من شأنها أن توفر سلطات التخطيط. كما يلزم فترة قانونية للتشاور والنظر من قبل مجلس بلدية لندن.

حظر محاولة سابقة

وكان تم حظر محاولة السيد خان السابقة لتطبيق حظر المرور من قبل مجلس مدينة وستمنستر الذي يديره المحافظون آنذاك في عام 2018.

وقال صادق خان: إذا أعطيت الضوء الأخضر هذه المرة، فمن المتوقع أن يكلف المشروع حوالي 150 مليون جنيه إسترليني، ويأمل مسؤولو مجلس المدينة أن يتم دفعها من خلال مجموعة من الشركات المحلية ومصادر الدخل الجديدة والممولين من القطاع الخاص.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس مدينة وستمنستر ستيوارت لوف إنه على مدار العامين الماضيين عملت الهيئة مع الشركات ومجموعات السكان لتطوير "اقتراح مفصل" لتحسين شارع أكسفورد دون تحويله إلى شارع للمشاة.

وأضاف أن الخطط "جاهزة للتنفيذ"، وحظيت بدعم من تجار التجزئة والمجتمع المحلي وكانت "مقصود منها تحقيق نمو اقتصادي كبير".

وقال لوف: "تم مشاركة أحدث اقتراح لتحويل الشارع إلى شارع للمشاة من عمدة لندن معنا يوم الخميس الماضي فقط. سيكون من المهم الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما هو مخطط له، بما في ذلك المدة التي قد يستغرقها التسليم وكيف سيتم معالجة مخاوف السكان المحليين ومستخدمي الشارع".

وختم قائلا: "نريد أن نعرف كيف سيستفيدون من أي مقترحات، خاصة بالنظر إلى التحديات العملية التي قد يفرضها تحويل الشارع إلى شارع للمشاة في المنطقة الأوسع".