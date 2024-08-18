إيلاف من لندن: أزالت حديقة الحيوان في لندن إن العمل الفني لفنان الغرافيتي الشهير بانكسي الذي يظهر فيه صورة غوريلا "لحفظه" وتم استبداله بنسخة طبق الأصل من العمل.

وفيما وضعت حديقة الحيوان لافتة مكتوب عليها: "بانكسي كان هنا"، فإنها قالت إنها أزالت عمل بانكسي للحفاظ عليه وإعادة مدخل حديقة الحيوان للعمل بكامل طاقته بعد أن توافد الزوار لرؤيته على مدار خمسة أيام في الأسبوع الماضي.

القطعة التاسعة

وكانت الجدارية هي القطعة التاسعة والأخيرة في سلسلة من الأعمال الفنية ذات الطابع الحيواني للفنان المراوغ والتي ظهرت في جميع أنحاء العاصمة على مدار تسعة أيام متتالية.

ويصور العمل الفني في حديقة الحيوان غوريلا تحمل جزءًا من مصراع قابل للسحب يسمح للطيور وأسد البحر بالهروب. تم استبداله بنسخة طبق الأصل من العمل ولافتة مكتوب عليها: "بانكسي كان هنا".

وقالت كاثرين إنغلاند، مديرة العمليات في حديقة الحيوان: "نحن سعداء بالفرح الذي جلبه هذا العمل الفني بالفعل للكثيرين، ولكن في المقام الأول، نحن ممتنون للغاية لبانكسي، لوضع الحياة البرية في دائرة الضوء".

وأضافت: "لقد أصبحت هذه لحظة مهمة في تاريخنا ونحن حريصون على الحفاظ عليها بشكل صحيح."

وقامت حديقة الحيوان بحماية الجدارية عندما كانت معروضة خلف درع بلاستيكي شفاف وتحت حراسة ضباط الأمن، ولم تعلن بعد عما ستفعله بالعمل الفني.

تكهنات متعددة

وتنوعت التكهنات حول معنى الجدارية المرسومة بالرش من أولئك الذين علقوا على أنها "رسالة مناهضة لحديقة الحيوان" إلى آخرين وصفوها بأنها "تحية لحديقة حيوان لندن".

وقالت حديقة الحيوان إن الجدارية أثارت محادثات مثيرة للتفكير، حيث اقترح البعض أنها كانت مسرحية على فن حرب العصابات أو تعليق على دور حدائق الحيوان.

وقال جاسبر توردوف، خبير بانكسي في MyArtBroker، أعجبته فكرة أن الجدارية الأخيرة في السلسلة ربما كانت بمثابة الكشف عن أن كل تلك الحيوانات الأخرى التي شوهدت في جميع أنحاء لندن جاءت من حديقة الحيوانات.

أعمال بانكسي الأخيرة

وتضمنت الأعمال الفنية الأخيرة لبانسكي ذات الطابع الحيواني ماعزًا، وفيلة، وقرودًا، وذئبًا، وبجعًا، وقطًا، وأسماك البيرانا، ووحيد القرن.

وكان عمل حديقة الحيوانات هو الخامس على الأقل في السلسلة الذي إما سُرق أو شوه أو نُقل إلى مكان آمن للحماية.

وتم أخذ ذئب عواء مرسوم على طبق قمر اصطناعي ليبدو وكأنه تم رسمه على خلفية اكتمال القمر من قبل رجال ملثمين بعد ساعات من تأكيد الفنان أنه من أعماله.

كما تم إزالة لوحة إعلانية قديمة تظهر قطة كبيرة ممدودة من قبل رجال قالوا إنهم مقاولون حيث سخر منهم المتفرجون.

وفي الوقت نفسه، تم وضع علامة على وحيد القرن المرسوم على جدار من الطوب يبدو أنه يركب سيارة معطلة برسومات غرافيتي وتم أخذ السيارة.

أزالت مدينة لندن عمل فني يمثل سمكة البيرانا من أحد صناديق الشرطة، وقال المتحدث باسم المدينة إنه سيتم في نهاية المطاف وضعه في مكان يمكن للجمهور مشاهدته.