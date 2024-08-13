إيلاف من لندن: ظهرت لوحة جديدة هي التاسعة لفنان الغرافيتي البريطاني الشهير بانكسي، وهذه المرة في حديقة الحيوان في لندن.

ويمثل العمل الفني الجديد الذي يصور غوريلا وفقمة وطيور، الجزء التاسع من سلسلة ركزت حتى الآن على الحيوانات فقط.

وتختلف التكهنات حول معنى رمزية هذا العمل الفني، حيث علق البعض بأنه "رسالة مناهضة لحديقة الحيوان" ووصفه آخرون بأنه "تحية لحديقة حيوان لندن".

وبدأت حملة الغرافيتي الأخيرة لبانكسي الأسبوع الماضي، عندما ظهر عنزة بالقرب من جسر كيو، في ريتشموند، غرب لندن.

وتبع ذلك جداريات لأفيال وقرود وذئب وبجع وقط، والتي ظهرت في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العاصمة - وأسماك البيرانا السابحة التي ظهرت بين عشية وضحاها في صندوق شرطة في مدينة لندن يوم الأحد.

واعتقد المعجبون أن السلسلة قد تنتهي في نهاية الأسبوع الماضي - ولكن تم العثور على جدارية أخرى لوحيد القرن يبدو وكأنه يركب سيارة نيسان ميكرا فضية قديمة أمس الإثنين.

جلب البهجة

وبعد اكتشاف عمل الغوريلا، قالت مديرة الإعلام في حديقة حيوان لندن ريبيكا بلانشارد لـ(سكاي نيوز): "هذه هي جدارية بانكسي الجديدة المذهلة. إنها موجودة عند مدخلنا وستكون متاحة للناس لرؤيتها والإعجاب بها. "إنه أمر رائع للغاية!"

وتعتقد السيدة بلانشارد أنها "سلسلة لجلب البهجة والسرور إلى لندن". وقالت: "الحيوانات تجلب البهجة - إنها حقيقة أنه يتفق معها بوضوح".

وشارك الفنان المجهول بانكسي صورة للعمل الفني على صفحته على Instagram، كما فعل مع جميع الأقساط حتى الآن.

ويعتقد البعض أن هذا قد يمثل نهاية حملة بانسكي الأخيرة، حيث علق أحد مستخدمي Instagram: "يبدو أنها الحملة الأخيرة - حيث بدأ كل شيء".

تكهنات

وعادةً ما يترك بانسكي أشهرًا بين أعماله الفنية، لكنها كانت تأتي كثيفة وسريعة. ومع ظهور صور الحيوانات يوميًا، كان هناك الكثير من التكهنات حول المعنى وراء السلسلة.

وفقًا لصحيفة (الغارديان) فإن السلسلة الجديدة من أعمال الفنان المراوغ تهدف إلى إسعاد الجمهور في وقت كانت فيه الأخبار قاتمة، بما في ذلك العناوين الرئيسية حول أعمال الشغب واسعة النطاق في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

كما تصدر الفنان عناوين الأخبار في يونيو/حزيران عندما أطلق تركيبًا لقارب مهاجرين فوق الحشد في مهرجان غلاستونبري الفني خلال عروض قدمها آيدلز وليتل سيمز.