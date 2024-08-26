إيلاف من لندن: استجاب أكثر من 200 رجل إطفاء لحريق في برج سكني في منطقة داغنهام شرقي العاصمة البريطانية في الساعات الأولى من عطلة البنوك يوم الاثنين.

وجاءت الاستجابة كجزء من "عملية بحث وإنقاذ كبيرة" شملت إجلاء أكثر من 100 شخص، بما في ذلك الأطفال، من منازلهم، وتم نقل شخصين إلى المستشفى.

ووفقًا لفرقة الإطفاء في لندن، كان المبنى، الذي تم وصفه بأنه مبنى سكني وتجاري متعدد الاستخدامات، معروفًا بوجود "عدد من مشكلات السلامة من الحرائق"، وكان مغطى بكسوة "غير متوافقة".

وتم وضع السقالات المحيطة بالمبنى لإزالة الكسوة، وأبرز إشعار إنفاذ الحرائق الصادر العام الماضي المخاوف التي كانت لدى المفتشين في ذلك الوقت.

ويمكن رؤية أعمدة الدخان تتصاعد في السماء حيث استجابت 40 سيارة إطفاء و 225 من رجال الإطفاء طوال الليل وحتى الصباح.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ في حوالي الساعة 2.44 صباحًا ووصلت الطواقم الأولى إلى برج البرج في غضون خمس دقائق.

وقالت خدمة الإسعاف في لندن إن أربعة مرضى عولجوا في مكان الحادث، وتم نقل اثنين إلى المستشفى.

ولا يزال سبب الحريق غير معروف لكن خدمات الطوارئ أعلنت عن "حادث كبير".