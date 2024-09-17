نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الأجهزة التي انفجرت في عناصر "حزب الله"، كان الحزب قد استوردها قبل 3 أشهر من إيران، فيما تزدحم قاعدة كيريا العسكرية بالقيادات العسكرية الإسرائيلية لبحث التطورات المتلاحقة.

إيلاف من بيروت: أفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وقيادات عسكرية وأمنية يعقدون حاليا اجتماعا تحت الأرض في قاعدة كيريا العسكرية.



وأكدت مصادر أن الاجتماع يبحث التطورات المتلاحقة بعد عملية تفجير اجهزة اتصال لاسلكي في لبنان ادت لاصابات في عدد كبير من الأشخاص، في حوادث ترجح مصادر لبنانية انها هجوم إسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي في إسرائيل طلب من الوزراء الامتناع عن الإدلاء بتصريحات بشأن التفجيرات في لبنان.

وقالت أن حزب الليكود أصدر تعليمات لأعضائه بعدم إصدار تصريحات بشأن ما يجري في لبنان .

وأبلغت الجبهة الداخلية في إسرائيل رؤساء السلطات المحلية باحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية.

الأجهزة إيرانية الصنع

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الأجهزة التي انفجرت في عناصر "حزب الله"، كان الحزب قد استوردها قبل 3 أشهر.

فيما أشارت القناة 14 العبرية إلى أنه"بحسب المعلومات فإن أجهزة الاتصال التي انفجرت في لبنان تابعة لشركة تيليريم الإيرانية".