إيلاف من مراكش: قال الجيش الإسرائيلي إن ضربات إسرائيلية أصابت أهدافاً تابعة لجماعة "حزب الله" في لبنان، الأربعاء، بعد إطلاق عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل، ما أدى إلى اندلاع حرائق دون أن تتسبب في أضرار بالغة.

وأضاف الجيش أن نحو 65 قذيفة أُطلقت من لبنان، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية بعضها، وسقط بعضها في مناطق مفتوحة.

وتابع أن خدمات الطوارئ تتعامل مع الحرائق الناجمة عن سقوط المقذوفات. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق، الأربعاء، إصابة شخصين في غارة إسرائيلية على بلدة الخيام في جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحافي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام: "إن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخيام أدت إلى إصابة شخصين بجروح احتاجا الدخول لمستشفى مرجعيون الحكومي لإتمام العلاج".

ووفق الوكالة: "استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي صباح اليوم، الأطراف الشرقية لبلدة عيتا الشعب الجنوبية. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، وفق وسائل إعلام تابعة لـ(حزب الله)".

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الثلاثاء، على الأودية والجرود المجاورة لبلدتي زبقين وياطر، وعلى أطراف بلدتي عيتا الشعب وكفرشوبا في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.