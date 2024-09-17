إيلاف من بيروت: أكدت القناة 14 الإسرائيلية، عقب "تفجيرات البيجر" التي اجتاحب لبنان، أنه ابتداء من الليلة (الثلاثاء) سينتقل الثقل الأمني والعسكري من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية.

فقد أجرى رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الفريق أول هرتسي هاليفي مساء الثلاثاء تقييما مع كبار قادة الجيش، "مع التركيز على الجاهزية للهجوم والدفاع في جميع المجالات"، كما جاء في بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي.

ويقول جيش الدفاع الإسرائيلي أيضا إنه في هذه المرحلة، لا توجد تغييرات في الإرشادات الخاصة بالمدنيين، ويجب على الجمهور أن يظل يقظا، وفقاً لما نقله موقع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف الجيش: "سنقوم على الفور بالإعلان عن أي تغيير في إرشادات قيادة الجبهة الداخلية".

وتظل إسرائيل ملتزمة الصمت إزاء الهجوم المنسق الذي انفجرت فيه أجهزة استدعاء إلكترونية تابعة لعناصر حزب الله، مما أدى إلى جرح آلاف الضحايا.

جنرال اسرائيلي يضغط من أجل الاجتياح البري

ذكرت تقارير أن أعلى جنرال إسرائيلي يتولى قيادة الحدود الشمالية المضطربة بدأ في الضغط بشكل نشط على القادة للموافقة على هجوم بري في جنوب لبنان بهدف تأمين منطقة عازلة ووقف أكثر من 11 شهراً من الهجمات المتواصلة على البلدات والمجتمعات المحلية في الجليل، وسط خلافات حول هذه المسألة بين السياسيين وكبار قادة الدفاع.

تعليق الدراسة في لبنان

من جانبه أعلن وزير التربية والتعليم اللبناني، إغلاق المدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة الأربعاء.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قد أفادت، في وقت سابق من الثلاثاء، بسقوط عشرات الإصابات في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت جراء تفجير أجهزة اتصال «بيجر pager» المحمولة باليد.

وأوضحت الوكالة أنه في حدث أمني غير مسبوق وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية، حيث اخترقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبواسطة تقنية عالية، أجهزة "البيجر" المحمولة باليد، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، والتي تعمل الإسعافات على نقلهم إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن معظم المستشفيات في الجنوب والضاحية والبقاع تشهد عملية نقل الإصابات إليها، وأطلقت النداءات للمواطنين للتبرع بالدم من كافة الفئات في هذه المستشفيات.