انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يعتقد أنها تُستخدم من قبل عناصر من حزب الله اللبناني، مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 2700 في مناطق مختلفة من لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت والجنوب.

وقد أصدرت وزارة الصحة اللبنانية تعليمات عاجلة للعاملين في القطاع الطبي بضرورة العودة فوراً إلى المستشفيات للمساعدة في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الجرحى. كما نُبهت الطواقم الطبية لعدم استخدام أجهزة النداء "البيجر" أثناء العمل.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن إصابة أربعة أشخاص في مناطق متفرقة من سوريا، متأثرين بانفجارات مشابهة لتلك التي وقعت في لبنان، في إشارة إلى تداخل الحوادث بين البلدين.

والبيجر هو جهاز لاسلكي صغير كان يُستخدم بشكل شائع قبل انتشار الهواتف المحمولة لإرسال واستقبال رسائل نصية قصيرة أو تنبيهات.

ويعتمد عمل "البيجر" على إرسال إشارات عبر الشبكات اللاسلكية، وكانت تستخدم بشكل رئيسي في المستشفيات، والشركات، وبين رجال الأمن، وأحياناً قليلة بين الأفراد.

وهناك نوعان رئيسان من هذه الأجهزة:

1. أجهزة بيجر المستقبِلة: ويمكنها أن تستقبل الرسائل أو الإشعارات من جهات إرسال معينة، دون إرسالها.

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2. أجهزة بيجر المستقبِلة والمرسِلة: ويمكنها إرسال واستقبال الرسائل النصية، على الرغم من محدودية قدراتها، مقارنة بالهواتف الذكية اليوم.

وكانت أجهزة البيجر تُستخدم للتواصل السريع في الحالات الطارئة أو في مواقف لا يستطيع فيها الأفراد الرد مباشرة على المكالمات، وبعد ظهور الهواتف المحمولة الذكية، انخفض استخدامها بشكل كبير، لكنها لا تزال تُستخدم في بعض الصناعات، مثل الرعاية الصحية، حيث تكون الحاجة للتواصل السريع والموثوق أمراً حيوياً.

كيف حدث الانفجار؟

يقول مستشار شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامر الطبش إنه ومن خلال متابعه للمراسلين في المواقع المختلفة، فإن الإصابات حدثت على خاصرة الجرحى، وهو ما "يؤكد أن الإصابات حدثت نتيجة لاستخدام أجهزة البيجر التي توضع حول خاصرة المستخدم"، مستبعداً أن يكون الانفجار متعلق بالهواتف الذكية.

وأشار الطبش إلى أن هناك تعليمات أمنية لأعضاء حزب الله بعدم استخدام تلك الأجهزة في التواصل وتلقي الإشارات، وهو ما يرجح أن يكون "الإسرائيليون قد استطاعوا اختراق الموجة التي يستخدمها عناصر حزب الله على جهاز (البيجر) اللاسلكي، بحيث يحدث تحميل زائد على البطارية فتنفجر".

وأكد الخبير الإلكتروني لبي بي سي، أن الهواتف الذكية يصعب انفجار بطاريتها نظراً لوجود نظام حماية بها ضد الحرارة، وهو ما يمنع حدوث مثل هذه الحوادث، على عكس البيجر التقليدي.

الأجهزة اللاسكية "غير آمنة"

ووصف اللواء محمد نور، الخبير الأمني المصري، الحادث السيبراني بأنه "صنيعة المخابرات"، موجهاً أصابع الاتهام إلى الدولة المنتجة للأجهزة اللاسلكية، التي وصفها بأنها "غير آمنة" على الإطلاق.

وأشار في حديثه لبي بي سي أنه خلال عمله في وزارة الداخلية المصرية سابقاً، كانت هناك تعليمات باستخدام الهواتف الأرضية للإبلاغ عن الحوادث الإرهابية والطائفية بدلاً من الأجهزة اللاسكية.

وأضاف أن ذلك حدث بعد استياء من وصول الأخبار الخاصة بالعمليات الإرهابية إلى الوكالات العالمية قبل وصولها إلى المسؤولين في مصر، ومع الالتزام بالتعليمات الجديدة وتجنب استخدام الأجهزة اللاسلكية، بات من الصعب وصولها إلى الوكالات قبل المسؤولين.

وحمل حزب الله والحكومة اللبنانية إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن الهجوم، في حين لم تعلّق إسرائيل حتى الآن على الحادثة.