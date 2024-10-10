في لحظة صادمة ومليئة بالإثارة، تعرض المراسل التلفزيوني الشهير أندرسون كوبر لإصابة على الهواء مباشرة أثناء تغطيته لإعصار ميلتون العنيف لصالح شبكة CNN. وبينما كان كوبر يقدم تقارير مباشرة من قلب العاصفة في برادنتون، فلوريدا، أصابته قطعة من الحطام المتطاير بوجهه. ورغم قوة الضربة، أبدى كوبر رباطة جأش مدهشة ورد سريعًا: "واو! لم يكن ذلك جيدًا". ومع تحذيراته المتكررة بضرورة الاحتماء، واصل تغطيته المباشرة دون توقف، مشيرًا إلى احتمالية الانتقال إلى مكان آمن بعد لحظات.

إيلاف من دبي: أصيب المراسل التلفزيوني أندرسون كوبر أثناء تغطيته لإعصار ميلتون على الهواء مباشرة لصالح شبكة CNN، بعد اصطدام قطعة من الحطام بوجهه خلال نقل مباشر من برادنتون، فلوريدا، الواقعة على بعد أميال قليلة من سييستا كي التي تعرضت للإعصار.

كوبر، البالغ من العمر 57 عامًا، كان يغطي الكارثة لحظة بلحظة عندما تلقى الضربة، ليرد سريعًا قائلاً: "واو! لم يكن ذلك جيدًا. من المحتمل أن ندخل إلى الداخل بعد قليل"، لكنه واصل تقريره بشكل مباشر دون توقف.



أندرسون يتابع التغطية بعد تعرضه للإصابة أندرسون يتابع التغطية بعد تعرضه للإصابة

قلق المعجبين وتحذيرات الجمهور

ردة الفعل من المعجبين لم تتأخر، حيث توافدت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن قلقهم على سلامة كوبر، متسائلين عن جدوى استمراره في الخارج وسط العاصفة.

أحد المتابعين كتب: "ما الذي سيحققه وضع أندرسون كوبر في مثل هذا الطقس العنيف؟ رياح بسرعة 120 ميل في الساعة... انقلوه إلى الداخل فورًا!"، بينما مازح آخر قائلاً: "هل سيستمر هذا حتى يغمى على أندرسون؟".



التحذيرات لم تكن مقتصرة على الجمهور فقط، إذ حذرت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية من خطورة البقاء في الخارج أثناء العاصفة، مؤكدةً على أهمية الاحتماء في أماكن آمنة.

إعصار ميلتون يجتاح فلوريدا

إعصار ميلتون، الذي ضرب سييستا كي كعاصفة من الفئة الثالثة، جلب معه رياحًا بلغت سرعتها 120 ميلًا في الساعة، وتسبب في أضرار جسيمة، بما في ذلك تمزيق سقف ملعب تروبيكانا فيلد.

تسبب الإعصار في مقتل العديد من الأشخاص، ووجهت السلطات تحذيرات عاجلة للسكان بالبقاء في أماكن مرتفعة تحسبًا لمزيد من الفيضانات. تم إعلان حالة طوارئ فيضانات في منطقة تامبا، حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي بلغت بين 10 إلى 14 بوصة في فيضانات مفاجئة.

حالة الطوارئ تستمر في تامبا

لا تزال منطقة تامبا في حالة طوارئ بسبب الفيضانات حتى الساعات الأولى من الصباح، مع توقع استمرار الظروف السيئة حتى الساعة 4 صباحًا. وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن الوضع "خطير للغاية" ودعت السكان إلى البحث عن أماكن مرتفعة على الفور.

إعصار ميلتون خلف وراءه أكثر من مليوني شخص بدون كهرباء، في وقت لا تزال فيه السلطات تعمل على تقييم الأضرار وتقديم المساعدات الطارئة.