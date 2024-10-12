إيلاف من بيروت: بينما خيم الهدوء الحذر فوق الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الساعات الماضية، بعد أيام دامية شهدتها، سُجّلت سلسلة غارات إسرائيلية على سرعين والنبي شيت في البقاع (شرق لبنان)، بالإضافة إلى عدة بلدات في القطاعين الأوسط والغربي جنوباً.

إذ استهدف الطيران الاسرائيلي، اليوم السبت، بغارة جوية مبنى من 3 طوابق عند المدخل الغربي لبلدة كوثرية السياد، فدمره بالكامل. وتسببت الغارة بانقطاع الطريق بين كوثرية السياد والغسانية.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف منطقة الحوش- صور، وأطراف بلدة زفتا، والخيام، في الجنوب.

جنوب حيفا

في المقابل، أعلن حزب الله استهدافه مواقع وقواعد للجيش الإسرائيلي في جنوب حيفا.

كما أشار في بيان إلى أنه "أطلق رشقة صاروخية نوعية نحو قاعدة (7200) جنوب مدينة حيفا، ‏مستهدفة مصنع المواد المتفجرة فيها".

انفجار قرب طبريا

فيما أفادت مصادر بوقوع انفجار قرب طبريا بعد اعتراض صواريخ أطلقت من جنوب لبنان. وأضافت أن صفارات الإنذار دوت بمستوطنات عدة في الجليل الأعلى.

بالتزامن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا فوق الجليل.

وكان حزب الله حذر في بيان سابق ليلا سكان شمال إسرائيل من أن منازلهم وقواعد عسكرية في أحياء سكنية بعضها في مدن كبرى، ستكون هدفا له.

ومنذ تصعيد إسرائيل غاراتها على لبنان قبل أكثر من أسبوعين، أطلق حزب الله بمعدل وسطي نحو 200 صاروخ ومسيرة يوميا، إلا أن أضرارها بحسب الجانب الإسرائيلي لم تكن كبيرة.

فيما أسفرت الغارات الإسرائيلية العنيفة منذ 23 سبتمبر على مناطق عدة في لبنان، لاسيما الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع إلى مقتل أكثر من 12000 مدني.

بينما نزح خلال العام الحالي أي منذ الثامن من أكتوبر 2023 حتى اليوم، أكثر من مليون و200 ألف لبناني، أغلبهم خلال الأسابيع الأخيرة.