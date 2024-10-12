إيلاف من بيروت: قال مصدران مطلعان على عمليات جماعة حزب الله اللبنانية لـ"رويترز"، إنها تستعد لحرب استنزاف طويلة في جنوب لبنان، بعدما اغتالت إسرائيل قادتها، بقيادة عسكرية جديدة تدير إطلاق الصواريخ والعمليات البرية، لكن الجماعة نفت تقرير الوكالة، واعتبرته "محض خيال كُتاب رويترز وصحافييها ومستشاريها الأمنيين ‌‏ليس إلا".

وتأثر حزب الله بالضربات الإسرائيلية المدمرة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، والتي كان من أبرز نتائجها اغتيال الأمين العام للجماعة حسن نصر الله. ويراقب الأصدقاء والأعداء على حد سواء حالياً مدى فاعلية حزب الله في مقاومة القوات الإسرائيلية التي توغلت داخل لبنان بهدف معلن هو إبعاده عن الحدود.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على عمليات حزب الله إن الجماعة المدعومة من إيران لا تزال تملك مخزوناً كبيراً من الأسلحة، ومن بينها أقوى صواريخها الدقيقة التي لم تستخدمها بعد، رغم موجات الغارات الجوية التي تقول إسرائيل إنها استنفدت ترسانة حزب الله بشدة.

وقال المصدران، وأحدهما قائد ميداني في الجماعة والثاني مقرب منها، لـ"رويترز"، إن قيادة حزب الله كانت مضطربة في الأيام الأولى التي أعقبت اغتيال نصر الله في 27 سبتمبر، لكنها شكلت "غرفة عمليات" جديدة بعد 72 ساعة.

وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية الأمر، أن مركز القيادة الجديد يعمل رغم الهجمات الإسرائيلية المتتالية، مما يعني أن المقاتلين في جنوب لبنان قادرون على القتال وإطلاق صواريخ وفقاً لأوامر القيادة المركزية.

وقال مصدر ثالث، وهو مسؤول كبير مقرب من حزب الله، إن الجماعة تخوض الآن حرب استنزاف.

وقال القائد الميداني لحزب الله إن المقاتلين يتمتعون بالمرونة في تنفيذ الأوامر "وفقاً لقدرات الجبهة"، ووصف القيادة الجديدة بأنها "دائرة ضيقة" على اتصال مباشر بالميدان. ومن النادر أن يتحدث قائد ميداني من حزب الله إلى وسائل إعلام دولية.

وأكد أن القيادة الجديدة تعمل في سرية تامة، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى حول اتصالاتها أو هيكلها. ولم يعين حزب الله أميناً عاماً جديداً بعد نصر الله، وبعد اغتيال خليفته المحتمل أيضاً هاشم صفي الدين، حسب ما أعلنت إسرائيل.

قدرات الجماعة تضررت لكنها لم تنته

قال أندرياس كريج، كبير المحاضرين في كلية الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج لندن، إن قدرات جماعة حزب الله تدهورت، لكنها ما زالت قادرة على إطلاق الصواريخ بكثافة على إسرائيل مع الاحتفاظ بصواريخها الباليستية كملاذ أخير.

وتقول جماعة حزب الله إنها كثفت إطلاق النار في الأيام القليلة الماضية.

وقبل اندلاع الصراع، جاء في كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) إن حزب الله يمتلك أكثر من 150 ألف صاروخ وقذيفة.

وقال المصدران إن الجماعة اللبنانية آثرت عدم استخدام أقوى صواريخها، مثل الصواريخ دقيقة التوجيه، لتحتفظ بها ذخيرة لحرب طويلة وكي لا تمنح إسرائيل ذريعة لتوسيع نطاق ضرباتها لتطال البنية التحتية اللبنانية، مثل مطار بيروت والطرق والجسور.

وذكر المصدر الثالث أن الجماعة لم تستهدف المدن الإسرائيلية، مثل تل أبيب، بأسلحتها الأقوى لأن مثل هذه الخطوة قد تعطي لإسرائيل مبرراً لضرب لبنان بقوة أكبر.

وألحقت إسرائيل بلا شك أضراراً جسيمة بحزب الله، وفق "رويترز"، ففي سبتمبر، انفجرت آلاف من أجهزة اتصالات مفخخة يستخدمها أعضاء حزب الله، في هجوم لم تؤكد أو تنف إسرائيل مسؤوليتها عنه.

ومنذ 23 سبتمبر، كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية بشدة، وأعلنت أنها دمرت عشرات الآلاف من صواريخ حزب الله، معظمها في جنوب لبنان، وسهل البقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن إطلاق جماعة حزب الله بين 100 و200 صاروخ وقذيفة يومياً في المتوسط، وليس الآلاف كما كان متوقعاً يكشف عما لحق بها من ضعف كبير.

وتباينت تقديرات حجم خسائر حزب الله. وقال دبلوماسي غربي إن الجماعة، قبل اغتيال نصر الله، خسرت نحو 25% من قدرتها الصاروخية. وجاء في تقرير سابق لرويترز أن إيران عرضت إعادة تزويد حليفتها بالأسلحة، لكنها واجهت تحديات في خطوط الإمداد.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل مئات من مقاتلي حزب الله من بينهم معظم قيادات قوة الرضوان الخاصة.

وذكرت الولايات المتحدة التي تعتبر حزب الله منظمة إرهابية إن تأييد نعيم قاسم نائب زعيم الجماعة الثلاثاء، لجهود وقف إطلاق النار تظهر أن الجماعة "في موقف صعب".

