إيلاف من تل أبيب: أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الأربعاء، اعتقال شاب إسرائيلي "جندته إيران لاغتيال شخصيات إسرائيلية" مقابل 100 ألف دولار، مشيرة إلى أن "المتهم نفذ عدة مهام استخباراتية لصالح جهات إيرانية"، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال الشاباك في بيان، إن المشتبه به، يدعى فلاديمير فيرهوفسكي، وهو من سكان مدينة بيتح تكفا، يبلغ من العمر 35 عاماً، متهم بـ"التخطيط لاغتيال شخصيات إسرائيلية بناء على أوامر من إيران"، مشيراً إلى أنه اعتقل "بعد أن نفذ مهام مختلفة" لصالح جهات إيرانية مقابل أجر.

وتضمنت هذه المهام رش الجرافيتي وتعليق المنشورات وجمع المعلومات عن مسؤول إسرائيلي، بحسب الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن فيرهوفسكي، تواصل مع عملاء إيرانيين باللغة الإنجليزية، وطُلب منه شراء هاتف مخصص كجزء من ذلك. ووفقاً للشرطة الإسرائيلية، وافق فيرهوفسكي على اغتيال عالم إسرائيلي مقابل مبلغ 100 ألف دولار، وذهب إلى "حد الحصول على سلاح لتنفيذ الجريمة".

وذكرت المصادر الإسرائيلية، أن المشتبه به كان يعلم أنه يتواصل مع عناصر معادية مهتمة بالإضرار بأمن الدولة، وقام بمهام مختلفة.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام جلسة استماع في محكمة اللد، الأربعاء، لتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية، ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام مشددة ضده من قبل النيابة العامة، وفق البيان.

وأكد البيان، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك الشاباك والشرطة، ستواصل العمل على كشف الأنشطة الإيرانية، وستتخذ إجراءات صارمة ضد جميع المتورطين.

ونقلت "جيروزاليم بوست" أنه "جرى الكشف عن شبكة استخباراتية إيرانية تضم أعضاء وافقوا على تنفيذ عمليات اغتيال مدفوعة الأجر ضد مسؤولين إسرائيليين في إسرائيل، وأن المشتبه به واحد من هؤلاء المجندين".

