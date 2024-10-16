إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني إنه يفكر في فرض عقوبات على اثنين من وزراء الحكومة الإسرائيلية من اليمين المتطرف.

وقال السير كير ستارمر إن الوزيرين هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير، وهما من المؤيدين الصريحين للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال إن الرجلين أدليا بتعليقات "بغيضة" حول الوضع في غزة والضفة الغربية.

خطة كاميرون

وكان رئيس الوزراء البريطاني، وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون إنه كان يخطط لفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف قبل مغادرة الحكومة السابقة لمنصبه.

وقال اللورد كاميرون لـ(بي بي سي) إنه كان "يعمل" على فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير كوسيلة "للضغط على نتانياهو" للتصرف وفقًا للقانون الدولي.

واشار إلى إن الوزيرين ينتميان إلى أقصى اليمين في ائتلاف بنيامين نتانياهو، وقد دعيا إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة في غزة وضد أعداء إسرائيل في أماكن أخرى من الشرق الأوسط.

وقال اللورد كاميرون: "قبل أن نترك منصبنا كنت أعمل على فرض عقوبات على هذين الوزيرين، الوزيرين سموتريتش وبن جفير، اللذين عندما تنظر إلى ما يقولانه، تجد أنهما قالا أشياء مثل تشجيع الناس على وقف قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة، وشجعا المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية بالأشياء المروعة التي يرتكبونها.