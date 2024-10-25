إيلاف من الرباط: تحضر السينما المغربية، بشكل قوي ووازن، في مهرجان "فيلم أفريكا" بلندن، من خلال عرض سبعة أفلام، متنوعة في مواضيعها ومقاربتها لقصصها ووجهات نظرها الثقافية، بشكل يمكن من تسليط الضوء على ثراء وتنوع المنجز السينمائي المغربي.



مشهد من فيلم "شيخة"

ويعرض المهرجان، الدي ينطلق في دورة 2024، اليوم الجمعة ويختتم في الثالث من نوفمبر المقبل، الفيلم القصير "شيخة" للمخرجين أيوب اليوسفي وزهوة راجي، وأفلام "كلاب الصيد" للمخرج كمال لزرق، و"صيف في بجعد" لعمر مول الدويرة، و"كذب أبيض" لأسماء المدير، و"شيوع" لليلى كيلاني، و"آليام آليام" لأحمد المعنوني و"الكل يحب تودا" لنبيل عيوش.



مشهد فيلم "كلاب الصيد"

ويقترح المهرجان على جمهوره أكثر من 70 فيلماً من أكثر من 20 بلداً. ويفتتح بفيلم "داهومي" (2024) للمخرج السنغالي ماتي ديوب؛ فيما يختتم بفيلم "شاي أسود" (2024) للمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو.

ومنذ انطلاقه في 2011، قدم مهرجان "فيلم أفريكا" لجمهوره مجموعة متنوعة من الأفلام المهمة، تكملها سلسلة من الفعاليات،التي تشمل جلسات أسئلة وأجوبة مع المخرجين، وحلقات نقاش،و"ماستر كلاس"، فضلا عن عروض مدرسية للجمهور الناشئ. كما يحتفي المهرجان بصانعي الأفلام الصاعدين، مع دعمهم من خلال منح جائزة "باوباب" لأفضل فيلم قصير، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم طويل.

