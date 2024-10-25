إيلاف من تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، أنه قتل أحد قادة وحدة النخبة التابعة لحركة حماس، الذي كان يعمل أيضاً لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفق بيان الجيش.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري: "كان محمد أبو عطيوي، قائداً للنخبة في (كتيبة البريج)، التابعة للواء المخيمات المركزية لـ(حماس). وكان يعمل أيضاً لدى (أونروا)، منذ يوليو (تموز) 2022. ولدينا سجلات لإثبات ذلك".

والنخبة هي وحدة خاصة داخل الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال هاغاري إن أبو عطيوي "تم استهدافه وقتله"، على أيدي قوات إسرائيلية، أمس (الخميس)، وفق ما نقلته "وكالة الأنباء الألمانية".

وأضاف أن "أبو عطيوي قاد الهجوم على ملجأ للاحتماء من القنابل في الرئيم؛ حيث كان يختبئ شباب فارون من (مهرجان نوفا للموسيقى)، خلال هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول)".

وتابع: "طلبت إسرائيل توضيحات عاجلة من مسؤولين كبار بالأمم المتحدة، وتحقيقاً عاجلاً بشأن تورط موظفي (أونروا) في مذبحة السابع من أكتوبر".

كانت إسرائيل اتهمت في يناير (كانون الثاني) الماضي 12 موظفاً من (أونروا) بالمشاركة في هجوم (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر العام الماضي.

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الشهر الحالي، مشروع قانون ضد نشاط "أونروا" في إسرائيل بعد مشاركة بعض أعضائها في الهجوم.