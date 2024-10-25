إيلاف من مراكش: ترأست الأميرة للا حسناء والشيخة القطرية المياسة بنت حمد آل ثاني، مساء الخميس بقصر البديع بمراكش، حفل العشاء لتظاهرة “فاشن تراست أرابيا”، المنظمة في إطار السنة الثقافية قطر-المغرب 2024.

وزارت الأميرة للا حسناء والشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني معرضا لصور الفنانة الفوتوغرافية تالا حديد، قبل أن تترأسا حفل العشاء، الذي استهل بعرض شريط فيديو يعرض لأهم المراحل التي قطعتها تظاهرة “فاشن تراست أرابيا”.

وفي كلمة ترحيبية بهذه المناسبة، سلطت إيمان همام، وهي عارضة أزياء هولندية من أصل مغربي، الضوء على دور “فاشن ترست أرابيا” كحدث يروم تشجيع المصممين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودعمهم، مبرزة أن هذا الدور يتجسد في بروز المواهب وازدهار الإبداع في المنطقة.

وأضافت أن “مراكش تجسد مزيجا جميلا من الثقافة والأفكار التي تعكس الرؤية الحديثة للملك محمد السادس”، مشيرة إلى أن ذلك ألهم عددا لا يحصى من الفنانين والمصممين.



الأميرة للا حسناء في حديث مع الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني،خلال حفل العشاء لتظاهرة “فاشن تراست أرابيا” في مراكش .

بدورها أوضحت الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني أن تظاهرة “فاشن تراست أرابيا” تقام لأول مرة في إفريقيا، مشيرة إلى أن “المغرب بتاريخه الغني وثقافته النابضة بالحياة، هو الفضاء المثالي للاحتفال بهذا الحدث”.

وأضافت الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني أن “فاشن تراست أرابيا” تروم تعزيز مسيرة المصممين العرب والصناعات الإبداعية في العالم العربي، وكذا إرساء جسور بين هذه المواهب وعالم الصناعة.

وأعلنت عن إحداث “مجلس قطر للأزياء والحرف اليدوية”، والذي سيتولى دعم الإبداع في العالم العربي حتى يبلغ أقصى إمكاناته، مضيفة أن هذه الهيئة ستضم خبراء إقليميين ودوليين في مجالات الأزياء والحرف اليدوية والأعمال.

من جهتها، أشارت تانيا فارس، نائبة رئيسة “فاشن تراست أرابيا”، إلى أن هذه التظاهرة مكنت من التئام مجموعة من رؤساء المقاولات والمبدعين والمصممين، مسلطة الضوء على المراحل التي قطعها هذا الحدث الذي بدأ ببضع مئات من الترشيحات وأضحى اليوم منصة ذائعة الصيت عبر العالم.

وقالت “نحن فخورون، اليوم، بتسليط الضوء على المواهب الرائعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

عقب ذلك، أعلنت السيدة إيشا أمباني، مديرة “ريلاينس جو إنفوكوم” عن اختيار الهند كبلد شرف لـ “فاشن تراست أرابيا” للعام 2025، قبل عرض شريط فيديو تقديمي حول المبدعين في مجال الموضة.

إثر ذلك، جرى توزيع الجوائز برسم هذه الدورة من “فاشن تراست أرابيا”.

وسلمت الأميرة للا حسناء جائزة “فاشن تراست أرابيا” الأولى ضمن فئة “فستان السهرة” للمصممة ياسمين منصور.

وآلت الجائزة الثانية (الملابس الجاهزة) للمصممة نادين مسلم، والجائزة الثالثة (الأكسسوارات) لريم حامد، والجائزة الرابعة (الحلي والمجوهرات) لكل من سارة نايف آل سعود ونورة عبد العزيز آل سعود ومشاعل خالد آل سعود، والجائزة الخامسة (الموهبة الصاعدة فرانشا سوزاني) لسيلفيا نزال، والجائزة السادسة (تكنولوجيا الموضة) لبتول الرشدان.

أما الجائزة السابعة (البلد الضيف) فقد كانت من نصيب اسبانيا في شخص فرانشيسكو باروزو وخافيير غارسيا، بينما آلت الجائزة الثامنة (مقاول السنة) لشرف تاجر.