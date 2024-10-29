إيلاف من الرباط : أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس،مساء الاثنين،بالقصر الملكي بالرباط، مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،الذي يقوم بزيارة دولة للمغرب من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وتناولت المباحثات بين قائدي البلدين الانتقال نحو مرحلة جديدة للعلاقات القوية بين المغرب وفرنسا ، في إطار شراكة استثنائية متجددة، وخارطة طريق استراتيجية للسنوات المقبلة.

الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته برفقة الأمراء والأميرات

في سياق ذلك ، يعتزم قائدا البلدين من خلال هذه الشراكة المتجددة إعطاء دفعة حاسمة للعلاقات الممتازة متعددة الأبعاد بين المغرب وفرنسا، من أجل الأخذ في الاعتبار طموحات البلدين، ومواجهة التطورات والتحديات الدولية سويا.

بحث القضايا الإقليمية والدولية

وهمت المباحثات أيضا القضايا الإقليمية والدولية. وهكذا اتفق قائدا البلدين على العمل بشكل منسق من أجل تعزيز التوجه الأورومتوسطي، الإفريقي والأطلسي، ضمن مقاربة للعمل المشترك تخدم الازدهار والتنمية البشرية والمستدامة.

الملك محمد السادس برفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد خلال استقبال الرئيس الفرنسي وحرمه في مطار الرباط -سلا

وشددا على أهمية تجديد الشراكة بين ضفتي المتوسط بشكل معمق من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارا، ومستداما ومزدهرا، بالنسبة لمجموع المنطقة، مع الاستجابة للرهانات السوسيو اقتصادية والبيئية الراهنة.

من جهة أخرى،أشاد الرئيس الفرنسي بالدور البناء، الذي يضطلع به الملك محمد السادس،رئيس لجنة القدس، خدمة للسلم في الشرق الأوسط.ودعا قائدا البلدين إلى وقف فوري للهجمات في غزة ولبنان، مع تأكيدهما على أولوية حماية السكان المدنيين،وأهمية ضمان وتيسير وصول المساعدات الإنسانية الكافية، مع وضع حد لتأجيج الوضع على المستوى الإقليمي.

استعجاليات إعادة إحياء مسلسل السلام في إطار حل الدولتين

وذكر الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي بالطابع الاستعجالي لإعادة إحياء مسلسل السلام في إطار حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الملك محمد السادس والرئيس ماكرون يستمعان الى النشيدين الوطنيين للبلدين

ووجه الرئيس الفرنسي دعوة رسمية إلى الملك محمد السادس،للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا، وهي الدعوة التي قبلها، والتي سيتم الاتفاق على تحديد تاريخها عبر القنوات الدبلوماسية.

مرحلة جديدة

في غضون ذلك ،وقع الملك محمد السادس ، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد،والرئيس ماكرون بالديوان الملكي بالرباط، الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا ، الرامية الى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

وجاء في البيان أنهما قررا أن يدشنا مرحلة جديدة من التاريخ الطويل المشترك بين فرنسا والمغرب من خلال الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى "شراكة استثنائية وطيدة".

الملك محمد السادس والرئيس ماكرون

وأكد رئيسا الدولتين على طموحهما المشترك في أن تعكس هذه الشراكة بين فرنسا والمغرب عمق العلاقات القائمة بين البلدين والضاربة جذورها في التاريخ،ومتانة الروابط الإنسانية والثقافية ذات التنوع الغني والفريد،والتي تشكل أساس صداقتهما وتعاونهما منذ عدة عقود؛وإرادتهما المشتركة في استثمار مكتسبات الشراكة وأوجه تكاملها للدفع بها بشكل لا رجعة فيه نحو مرحلة جديدة،وذلك

في القطاعات الاستراتيجية التي تستجيب للتحولات التي تشهدها البلدان والتقلبات التي تطبع

حشد من المواطنين يحيون الملك محمد السادس والرئيس ماكرون

السياق الإقليمي والدولي؛كما عبرا عن رغبتهما في تمكين العلاقات الفرنسية-المغربية من إطار استراتيجي شامل ومستقر ودائم، من خلال شراكة متينة تتطلع إلى المستقبل، وتحظى بالدعم على أعلى المستويات في كلا البلدين، مع إشراك جميع مكوناتهما والعمل على تنفيذها بشكل ملموس ومتطور ومبتكر، للاستجابة إلى تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية؛وأكدا حرصهما على العمل كشريكين استراتيجيين في جميع المجالات، لاسيما الحوار السياسي، والشراكة الاقتصادية، والتبادل الإنساني؛إلى جانب اعترافهما بالمساهمة القيمة للجماعات الترابية والمؤسسات التمثيلية والفاعلين الاقتصاديين والشباب والمجتمع المدني، وكذا المغاربة المقيمين بفرنسا والفرنسيين المقيمين بالمغرب، ورغبتهما في مواصلة تعزيز إسهامهم في هذه الشراكة؛

رفع جميع التحديات التي تواجه البلدين

وعبر ملك المغرب والرئيس الفرنسي عن رغبتهما في تمكين المغرب وفرنسا من خلال هذه "الشراكة الاستثنائية الوطيدة"، من رفع جميع التحديات التي تواجهها البلدان، على شكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي ، وأشارا إلى أن الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان على الصعيدين الثنائي والدولي ستظل قائمة على أساس المبادئ التالية: العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة، والثقة، والشفافية، والتشاور المسبق، وتضامن ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر.

العاهل المغربي والرئيس الفرنسي يوقعان إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة

ثلاثة اهداف كبرى

من جهة اخرى ، عبرا عن التزامهما بتسخير "الشراكة الاستثنائية الوطيدة" لخدمة ثلاثة أهداف كبرى هي :اولا ، تعزيز التقارب السياسي والاستراتيجي بين المغرب وفرنسا لتمكينهما من مواجهة التحديات الكبرى الراهنة؛وتعميق وتحديث الشراكة بين البلدين خدمة للتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي واستقلاليتهما الاستراتيجية؛ومواصلة تدعيم تعاونهما المتميز في مجال الروابط الإنسانية والرأسمال البشري والثقافة، والمتجذر في إطار فرانكفونية قائمة على القيم والانفتاح.

وحدد ملك المغرب والرئيس الفرنسي عدة قطاعات استراتيجية يمكن إيلاؤها قدرا أكبر من الاهتمام والجهد منها الأمن الصحي وإنتاج اللقاحات؛ والماء وتدبير الموارد المائية؛ والفلاحة، والتدبير الغابوي والأمن الغذائي ؛ وتعزيز البنيات التحتية الطرقية والسككية والبحرية والتنقل الحضري ؛ والربط والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة ؛ والذكاء الاصطناعي ؛ والتعاون في مجالي الأمن والدفاع ؛ والتعاون في مجالات التربية والبحث العلمي والتكوين الجامعي ؛ والتعاون الثقافي، خاصة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية والتراث ؛ والتعاون في مجال الرياضة وتنظيم التظاهرات الكبرى، في إطار الألعاب الأولمبية والبرالمبية المنظمة بباريس في 2024، وفي أفق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالمغرب.

وأشاد قائدا البلدين بالتعاون الطموح الذي أرسياه وعززا دعائمه في مجال الهجرة، ودعيا إلى وضع أجندة شاملة في هذا المجال، بحيث تشمل، في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة.

أفريقيا والفضاء الأطلسي

وعلى الصعيد الإقليمي،شددقائدا البلدين على الأهمية المحورية التي يوليانها في حوارهما الاستراتيجي الثنائي لكل من إفريقيا والفضاء الأطلسي،والعلاقات الأورو-متوسطية والشرق الأدنى والأوسط. واتفقا على تطوير مشاوراتهما من أجل تشجيع مبادرات مشتركة تهدف إلى الإسهام بشكل جماعي،مع البلدان المعنية، في أمن هذه المناطق واستقرارها وتنميتها. واشاد ماكرون بالعمل المهم الذي يقوم به الملك محمد السادس من أجل استقرار إفريقيا وتنميتها وبالمبادرات الملكية التي تم إطلاقها في هذا الشأن.

وذكر إعلان الشراكة الاستثنائية ان الملك محمد السادس يتابع عن كثب الجهود المهمة التي تبذلها فرنسا من أجل تجديد الشراكة القائمة بين فرنسا والاتحاد الأوروبي والبلدان الإفريقية وملاءمتها مع تحديات القرن الحادي والعشرين، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وعلى الصعيد الدولي،أكد قائدا البلدين إرادتهما القوية للإسهام معا في تسوية الأزمات التي يواجهها المجتمع الدولي، سواء فيما يتعلق بالتصدي لتفاقم النزعات الخلافية وتراجع سيادة القانون،أو فيما يخص تحسين مستوى حماية الممتلكات العالمية المشتركة (المناخ، البيئة، التنوع البيولوجي، المحيطات)،لاسيما في إفريقيا والفضاء الأورو-متوسطي.

إعطاء الزخم اللازم لانجاح الشراكة

واتفق قائدا البلدين على أن يشرفا بصفة مباشرة على تتبع " الشراكة الاستثنائية الوطيدة" بين المغرب وفرنسا. وسيضطلعان بتحديد أولوياتها وإعطائها الزخم اللازم لإنجاحها. وسيقومان بصفة منتظمة، لاسيما عبر عقد اجتماعات حسبما تقتضيه الضرورة، بتتبع التقدم المحرز في تنفيذ "الشراكة الاستثنائية الوطيدة". واتفقا كذلك على تعيين لجنة تتبع استراتيجية مصغرة ومتساوية الأعضاء تتولى تقديم أي مقترح من شأنه أن يسهم في تعميق مضمون "الشراكة الاستثنائية الوطيدة". وتضطلع هذه اللجنة بدور مكمل لعمل الهيئات المكلفة بقيادة أشكال التعاون الثنائي، ولا تحل محلها.

وأكد قائدا البلدين أن مجال تطبيق "الشراكة الاستثنائية الوطيدة" بين المغرب وفرنسا يشمل أوسع نطاق ترابي ممكن، وذلك على ضوء الموقف الفرنسي المعبر عنه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع ملك المغرب على العرش، والذي أكد فيه رئيس الجمهورية ما يلي: "أعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية. [...] بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت. ويشكل هذا الأخير، من الآن فصاعدا الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ".





وجدد الرئيس الفرنسي ، بصفة خاصة،التزامه بأن تواصل فرنسا مواكبة جهود المغرب، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة لفائدة الساكنة المحلية".

وفي أعقاب حفل التوقيع، قدم العاهل الفرنسي هدية لضيفه الكبير.

‎وكان الرئيس ماكرون وحرمه بريجيت ماكرون، قد حلا مساء الاثنين بالرباط، في زيارة دولة للمملكة المغربية، بدعوة من الملك محمد السادس.

‎ولدى وصولهما إلى مطار الرباط - سلا، وجدا في استقبالهما الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، و الأميرة للا خديجة، والأميرة للا مريم.

‎وتوجه الملك محمد السادس ، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، والرئيس الفرنسي نحو المنصة الشرفية، حيث تمت تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين للبلدين، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة ترحيبا بمقدم الرئيس الفرنسي.

‎وبمدخل القاعة الملكية لمطار الرباط - سلا، قدم للرئيس الفرنسي وحرمه التمر والحليب، جريا على التقاليد المغربية الأصيلة.

استقبال شعبي حاشد

وبعد استراحة قصيرة، توجه موكب رئيسي الدولتين نحو القصر الملكي بالرباط، حيث احتشد سكان مدينتي سلا والرباط على طول المسار الذي قطعه الموكب الرسمي،للتعبير عن فرحتهم وابتهاجهم بزيارة الدولة هذه،التي تأتي لتعزيز علاقات التعاون والصداقة العريقة التي تجمع الدولتين والشعبين.

‎وفي التفاتة عفوية وتلقائية، أبى الملك محمد السادس إلا أن يوقف الموكب الملكي ليتوجه رفقة الرئيس الفرنسي لتحية الجماهير الغفيرة التي غصت بها جنبات الطريق التي مر منها الموكب.

‎ولدى وصول الموكب الملكي إلى "باب السفراء"، قامت فرقة من الخيالة تابعة للحرس الملكي بخفر موكب الملك وضيفه الكبير إلى غاية ساحة المشور للقصر الملكي.

‎وأضفت هذه الفرقة، التي عادة ما تقوم بخفر موكب الملك لدى استقباله لكبار الضيوف، طابعا مميزا على حفل الاستقبال الرسمي والشعبي الذي خصص للرئيس الفرنسي بعاصمة المملكة، والذي يرقى إلى مستوى العلاقات العريقة التي تربط المغرب وفرنسا.

‎وبساحة المشور، تقدم للسلام على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، ومستشارو الملك، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، ورئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وأعضاء الحكومة، والمندوب السامي للتخطيط، والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة، ورئيسة الهيأة العليا للاتصال المسموع والمرئي، ورئيس مجلس المنافسة، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والحاجب الملكي.

كما تقدم للسلام على الرئيس الفرنسي، مدير البلاط الملكي، والمكلفون مهمة بالديوان الملكي، وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط، ورؤساء البعثات الديبلوماسية الأوروبية المعتمدة بالمغرب، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، والمدير العام للأمن الوطني ( الامن العام )المدير العام لمراقبة التراب الوطني( المخابرات الداخلية) ، والمدير العام للدراسات والمستندات( مخابرات خارجية ) ، ووالي( محافظ) جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل ( محافظ) عمالة ( محافظة ) الرباط، ومنتخبو الجهة.

‎بعد ذلك، تقدم للسلام على الملك محمد السادس أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس الفرنسي، والذي يتألف،من برونو روطايو وزير الداخلية، وآن جينيتي وزيرة التربية الوطنية، وجون-نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية، ورشيدة داتي وزيرة الثقافة، و سيباستيان لوكورني وزير الجيوش وقدماء المحاربين، و أونطوان أرمون وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، وآني جينيفار وزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات، وباتريك هيتزل وزير التعليم العالي والبحث، و أولغا جيفرني الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الانتقال البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر، المكلفة الطاقة .

‎ويضم الوفد، أيضا، ثاني محمد سويلحي، كاتب الدولة( وزير دولة) لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف الفرنكوفونية والشراكات الدولية، و نعيمة موتشو نائبة برلمانية عن فال دواز (الدائرة الرابعة) ونائبة رئيس الجمعية الوطنية، وبرونو فوشس، نائب برلماني عن راين العليا (الدائرة السادسة) ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، وكريم بن الشيخ نائب برلماني عن الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا (الدائرة التاسعة) والرئيس الأسبق لمجموعة الصداقة الفرنسية - المغربية بالجمعية الوطنية، و كريستيان كامبون عضو مجلس الشيوخ عن فال دو مارن (إيل دو فرانس) ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية - المغربية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات من عوالم الأعمال والاقتصاد والثقافة والرياضة.كما تقدم للسلام على الملك محمد السادس كريستوف لوكورتيي سفير فرنسا بالمغرب، وأعضاء سفارة فرنسا بالرباط.

‎إثر ذلك، تقدم للسلام على الرئيس الفرنسي أعضاء بعثة الشرف التي تضم وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وسفيرة المغرب بباريس سميرة سيطايل.