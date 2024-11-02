إيلاف من القدس: أعلنت وزارة شؤون الشتات في إسرائيل الجمعة أن أول سباق قانوني ورسمي للهجن أقيم في صحراء النقب في إسرائيل، بحضور آلاف المتفرجين، وقال الوزير عميحاي شيكلي إنها "خطوة مهمة لتعزيز الحكم في النقب ودمج المجتمع البدوي في إسرائيل".

واستمر الحدث من ساعات الصباح الباكر حتى بعد الظهر، وتوافد المتفرجون من جميع أنحاء البلاد، ومن بينهم المجتمعات المحلية من اليهود والبدو، وفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست".

ويعتبر هذا الحدث علامة بارزة في مواجهة سباقات الهجن السابقة غير المنظمة في الماضي. وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن سباقات الهجن غير القانونية كانت تقام وكانت مصحوبة بجرائم أخرى مثل حوادث إطلاق النار والقسوة على الحيوانات.

وقد عززت المنطقة الجنوبية للشرطة الإسرائيلية وقادت الترتيبات لهذا الحدث بحيث يتم عقده بشكل قانوني لأول مرة.

تعزيز الحكم في النقب

وقال شيكلي: "على مدى سنوات، كانت سباقات الهجن في النقب رمزا لفقدان الحكم والخروج على القانون". "لقد قررنا هذا العام أن نبدأ مع جميع الشركاء في حدث سيتم إجراؤه بطريقة منظمة وقانونية وسيكون قادرًا على عكس تفرد الثقافة البدوية."

وتابع: "سباق اليوم هو خطوة مهمة وهامة لتعزيز الحكم في النقب".

تفاصيل المسابقة

ويتكون السباق من قسمين: 12 كيلومتراً للإبل الناضجة و6 كيلومترات للإبل الأصغر سناً. وشملت الجوائز النقدية للفائزين 12 ألفاً، و10 آلاف، وثمانية آلاف شيكل في الفئتين.

وتضمن المسار الذي أقيم فيه السباق إجراءات السلامة ومحطات الإسعافات الأولية. وبثت شاشات عملاقة السباق مصحوبا بالتعليقات الرياضية.

"يعد السباق بمثابة أخبار جيدة لمنطقتنا التي تضم مجموعة متنوعة من السكان في المجتمع الإسرائيلي لأنه يعبر عن التقاليد البدوية ويخلق فرصة للتعاون وتعزيز العلاقات بين مجتمعات النقب."

أقيم هذا الحدث، الذي قاده المجلس الإقليمي رمات النقب بمبادرة شيكلي، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون، وزارتي الزراعة وتنمية النقب، والمجتمع البدوي في النقب، والمنطقة الجنوبية التابعة لشرطة إسرائيل.