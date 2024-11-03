إيلاف من لندن: قالت تقارير إن المسؤولين الملكيين يدرسون إسقاط كلمة "إمبراطورية" من الأوسمة البريطانية كجزء من الإصلاحات التي تتم مراجعتها بموافقة من الملك تشارلز الثالث.

وبموجب الخطط، قد يختار أولئك الذين يحملون وسام الإمبراطورية البريطانية تلقي وسام التميز البريطاني، وفقًا لسيرة ذاتية جديدة للملك تشارلز بقلم المؤلف روبرت هاردمان، والتي يتم نشرها على حلقات في صحيفة (ديلي ميل).

وتم اقتراح وسام إليزابيث موازٍ أيضًا لإحياء ذكرى الملكة الراحلة، ومع ذلك، في كلتا الحالتين، يمكن الاحتفاظ بألقاب العصر الاستعماري لأولئك الذين يريدونها.

وفي السيرة الذاتية الجديدة للملك تشارلز الثالث، بقلم روبرت هاردمان، نُقل عن مسؤول كبير في القصر قوله، "أي تغيير هو مسألة تخص الحكومة، لكنني أعتقد أنهم سيجدون أن هذا المكان منفتح تمامًا على الفكرة".

مسؤولية حكومة ستارمر

وقالت التقارير إن أي تغيير في نظام الأوسمة سيكون من مسؤولية حكومة السير كير ستارمر.

وقد رفض العديد من الشخصيات في السابق تكريمات بسبب كلمة (إمبراطورية) مثل آلان كومينغ الذي أعاد وسام الإمبراطورية البريطانية الذي فاز به في عام 2009 العام الماضي بسبب ارتباطه بـ "سمية الإمبراطورية".

وفي عام 2003، بعد رفضه وسام الإمبراطورية البريطانية، كتب الشاعر بنيامين زيفانيا في صحيفة (الغارديان): "أنا؟ فكرت، وسام الإمبراطورية البريطانية أنا؟ ارفع وسام الإمبراطورية البريطانية الخاص بك، فكرت. أشعر بالغضب عندما أسمع كلمة "إمبراطورية"؛ فهي تذكرني بالعبودية، وتذكرني بآلاف السنين من الوحشية".

تعويضات تجارة الرقيق

وطغت الدعوات إلى التعويضات عن دور بريطانيا في تجارة الرقيق مؤخرًا على قمة في ساموا للكومنولث، حضرها الملك تشارلز، الذي كانت العديد من دوله الأعضاء مستعمرات بريطانية ذات يوم.

وتناول الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء كير ستارمر القضية بشكل غير مباشر في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث.

وقال الملك تشارلز: "لا أحد منا يستطيع تغيير الماضي ولكن يمكننا الالتزام بكل قلوبنا بتعلم دروسه وإيجاد طرق إبداعية لتصحيح أوجه عدم المساواة التي لا تزال قائمة".

وكان الملك تشارلز، عندما كان أمير ويلز، تحدث عن "الفظائع المروعة للعبودية، التي تلطخ تاريخنا إلى الأبد" خلال زيارة إلى بربادوس في عام 2021. وفي قمة الكومنولث قبل عامين في رواندا، تحدث عن حزنه على العبودية وإرثها للمجتمعات الأصلية وقال إنها "محادثة حان وقتها".

كما ورد في السيرة الذاتية للملك تشارلز أن الملكة إليزابيث كانت "مهتمة للغاية" باقتراح تغيير اسم وسام الإمبراطورية البريطانية إلى "وسام بريطانيا وإليزابيث" و"لم تكن لتعترض على مناقشة ذلك".