إيلاف من لندن: ذكرت تقارير أن كبار الساسة سيتجاهلون عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا خلال زيارتهما لأستراليا.

وأعطى الأطباء الملكيون بالفعل للملك تشارلز البالغ من العمر 75 عامًا الإذن بوقف دورة العلاج الأسبوعية للسرطان لفترة وجيزة حتى يتمكن من زيارة أستراليا في ما ستكون أهم جولة خارجية له منذ تشخيص إصابته بالسرطان.

ووفقًا للتقارير، يواجه الملك والملكة تجاهلًا من كبار الساسة في أستراليا عندما يبدآن جولة في البلاد في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وستكون الزيارة أهم جولة خارجية للملك منذ تشخيص إصابته بالسرطان وأول زيارة له إلى أستراليا كرئيس للدولة.

وقالت قناة (سكاي نيوز) إن دعوة كانت وجهت لجميع رؤساء وزراء الولايات في حفل استقبال للزوجين الملكيين في كانبيرا في 21 أكتوبر - لكن لم يتم الإبلاغ عن قبول أي منهم، مما ألقى باللوم على التزامات أخرى.

ومن المقرر أن يلقي الملك كلمة أمام قادة المجتمع والسياسيين في هذا الحدث، وفقًا لقصر باكنغهام.

وكانت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا ألان أحدث زعيم يؤكد أنها لن تحضر، بينما ألقى رئيس وزراء جنوب أستراليا بيتر مالينوسكاس باللوم على اجتماع مجلس الوزراء الإقليمي لغيابه المتوقع.

وألقى رؤساء وزراء آخرون باللوم على عبء العمل الذي منعهم من حضور حفل الاستقبال، بينما قال ستيفن مايلز من كوينزلاند إنه سيركز على حملته الانتخابية.

عدم احترام

وانتقدت أقسام من وسائل الإعلام الأسترالية التجاهل من قبل السياسيين، ووصفته بأنه "إهانة" و"عدم احترام" و"طفولي".

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه استطلاع رأي أجرته صحيفة (ديلي تلغراف) في سيدني أن واحدًا من كل أربعة من الذين شملهم الاستطلاع لديهم وجهة نظر أكثر إيجابية للملك مقارنة بما كان عليه قبل تتويجه.

وأشارت النتائج إلى أن نحو 33% يرغبون في أن تصبح أستراليا جمهورية، لكن 45% قالوا إن الأمة يجب أن تظل ملكية.

علاج السرطان

وإذ ذاك، سيتوقف الملك عن علاجه من السرطان عندما يبدأ هو وزوجته جولتهما الأسترالية يوم الجمعة.

وقد أعطى الأطباء الملكيون بالفعل للرجل البالغ من العمر 75 عامًا الإذن بوقف دورة علاجه الأسبوعية لفترة وجيزة من أجل السفر إلى أستراليا قبل زيارة دولة إلى ساموا في جنوب المحيط الهادئ.

وسيكون الملك تشارلز والملكة كاميلا بعيدًا عن لندن لمدة 11 يومًا، حيث تغطي الجولة تسعة أيام مع يومين من السفر في كل جانب.

وسيضم الوفد المرافق للملك طبيبه الخاص، في حين تم تصميم برنامج اللقاءات لتوفير وقت إضافي للراحة والتعافي.