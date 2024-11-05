إيلاف من طهران: نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانكير، قوله اليوم (الثلاثاء)، إن المواطن الإيراني - الألماني جمشيد شارمهد، توفي قبل تنفيذ حكم إعدامه الذي أعلنت عنه طهران أواخر الشهر الماضي.

وأعلنت إيران تنفيذ حُكم الإعدام بجمشيد شارمهد (69 عاماً)، في 8 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن أمضى سنوات في السجن، لتورطه المفترض في هجوم على مسجد في شيراز (جنوب)، خلال أبريل (نيسان) 2008، وفق ما نقله موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية في إيران.

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الخميس، أن ألمانيا قررت إغلاق القنصليات الإيرانية الثلاث على أراضيها؛ رداً على إعدام شارمهد.

في المقابل، استدعت إيران القائم بأعمال السفارة الألمانية في طهران؛ لإبلاغه باحتجاجها على قرار برلين إغلاق 3 قنصليات في ألمانيا.



