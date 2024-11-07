إيلاف من لندن: في حدث لافت غير مسبوق، احتفل العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث باليوبيل الفضي لجلوس العاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني على العرش في قلعة وندسور، اليوم الخميس.

وأقيم بالمناسبة عرض عسكري في ساحة القلعة الملكية التاريخية الواقعة في غرب لندن، حيث استعرض الملكان تشارلز الثالث وعبدالله الثاني حرس الشرف المكون من الكتيبة الأولى من الحرس الويلزي، بدعم من الفرقة الموسيقية، وأدي السلام الملكي البريطاني (حفظ الله الملك) وعزف النشيد الوطني الأردني.

وقدم الملك تشارلز للعاهل الأردني كأسا فضية رمزية تعبيرا عن المناسبة.

وبعد مراسيم الاحتفال اصطحب الملك تشارلز ضيفه الهاشمي لتناول الشاي،

وتناول اللقاء علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع المملكتين، وسبل توطيدها في المجالات كافة.

يذكر أن الملك عبد الله الثاني أصبح ملكًا للأردن في 7 فبراير 1999 بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال.

وقال القصر الملكي البريطاني في بيان: هناك علاقة قوية بين الملكين، وقد زار الملك تشارلز الأردن في خمس مناسبات منفصلة. كما استضاف الملك عبد الله في قصر باكنغهام في نوفمبر 2022 وأجرى معه عدة اجتماعات هاتفية، كان آخرها في فبراير 2024.

وكان الملك عبدالله الثاني التقى أمس رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر في 10 داونينغ ستريت وتناولت المحادثات التطورات الراهنة في غزة ولبنان.

وبدأت زيارة الملك عبدالله الثاني عندما خرج تشارلز الثالث إلى الساحة الرباعية في قلعة وندسور وعزفت فرقة الحرس الويلزي من الكتيبة الأولى نشيد (حفظ الله الملك).

وعندما وصل الملك عبدالله الثاني بسيارة رينج روفر رمادية، أدى حرس الشرف التحية الملكية وعزفت الفرقة النشيد الوطني الأردني. وتصافح الملكان ودعا الرائد إدوارد إملين ويليامز، قائد حرس الشرف، باللغة العربية الملك عبد الله الثاني لتفقد الحرس.