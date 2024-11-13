إيلاف من الرباط:شارك عبد اللطيف حموشي،المدير العام للأمن الوطني(الامن العام)ومراقبة التراب الوطني(مخابرات داخلية)في المغرب،بصفته عضوا في المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،في أشغال الدورة الخمسين للاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للجامعة،وفي الحفل الرسمي لتخرج الدفعة 42 لطالبات وطلبة الدراسات العليا لهذه المؤسسة،والتي احتضنها العاصمة السعودية الرياض ما بين 12 و14نوفمبر الجاري.

وأوضح بيان لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الدورة الحالية للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الهيئة التقريرية السامية) تميزت باعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة 2025-2029 لتطوير البيئة التعليمية والبحث العلمي لمواجهات التحديات الأمنية الجديدة.

حموشي خلال الحفل

كما تميزت بتقييم الاستراتيجية المرحلية السابقة للتكوين برسم الفترة 2019-2023،حيث تم استعراض جهود الجامعة وكلياتها المتخصصة ومعاهدها الأكاديمية في ميدان البحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والجرائم السيبرانية والأدلة الجنائية والقيادةوالتخطيط وإدارة الأزمات،علاوة على المساعدة في صناعة القرارات داخل المؤسسات الأمنية والشرطية.

واستعرض المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني مقترحاته ومرئياته بخصوص اعتماد الاستراتيجية المرحلية الجديدة للتكوين برسم الفترة الممتدة ما بين 2025-2029، والتي تروم تطوير التكوين الأكاديمي في المجال الشرطي، والانفتاح على تخصصات علمية جديدة، علاوة على التركيز على جودة التدريب ودعم الابتكار بما يتلاءم مع انتظارات المواطنين المتزايدة من المرافق الأمنية الشرطية، وينسجم كذلك مع التحديات والتهديدات غير النمطية الجديدة.

وأضاف البيان أن أعضاء المجلس الأعلى للجامعة تداولوا،بهذه المناسبة،في المحاور الداعمة لتنزيل الاستراتيجية الجديدة للتكوين الشرطي،بما فيها محور الاستدامة المالية،وتعزيز الحكامة،واستكمال ورش التحول الرقمي،ثم أخيراً التطوير الإداري وتحديث التنظيم الهيكلي وفق أهداف استراتيجية التكوين المقبلة.

وتتزامن الاجتماعات السنوية للمجلس الأعلى للجامعة مع حفل تخرج الفوج 42 من طلبة وطالبات الدراسات العليا في سلكي الماجستير والدكتوراه،ممن يتابعون دراساتهم الأكاديمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وحضر حموشي فعاليات الحفل الختامي الذي أشرف عليه وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وأعضاء المجلس الأعلى للجامعة.

كما شارك حموشي في أنشطة حفل تسليم الشهادات الجامعية للمتخرجين من العديد من الدول العربية، ممن كانوا يتابعون دراساتهم العليا في مختلف الكليات والمعاهد المتخصصة التابعة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

يشار إلى أن المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الذي يرأسه ويرعاه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، يضم أيضا، في عضويته كلا من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، والدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالإضافة إلى رؤساء جامعات متخصصة ومعاهد أكاديمية للتكوين الشرطي والتقني.

ويتولى المجلس الأعلى للجامعة،الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في هذه المؤسسة الأكاديمية، رسم السياسة العامة للجامعة،والإشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية، علاوة على اتخاذ القرارات التي تكفل التحقيق الأمثل لأهدافها في مجال التدريب والتكوين الشرطي وفي مختلف العلوم الأمنية والتقنية.

يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مؤسسة أكاديمية متخصصة في التكوين الجامعي العالي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والصفة الدبلوماسية.كما تعتبر الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب في مجال البحث والتكوين والتدريب في مختلف الأسلاك الأكاديمية والتخصصات الشرطية والأمنية والتقنية.