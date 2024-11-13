إيلاف من واشنطن: أغلق الرئيس المنتخب دونالد ترامب الطريق على المزيد من التكهنات الأربعاء بإعلانه أنه سيرشح السيناتور ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية، والذي إذا تم تأكيده، سيصبح أول لاتيني يشغل هذا المنصب الرفيع.

يتمتع الجمهوري من فلوريدا، والذي كان يعتبر في السابق أحد المرشحين لمنصب نائب الرئيس مع ترامب في انتخابات 2024، بخبرة واسعة في السياسة الخارجية - حيث عمل نائبا لرئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ وفي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وقال ترامب في بيان: "ماركو يحظى بالاحترام الشديد، وصوت قوي جدا من أجل الحرية، سيكون مدافعا قويا عن أمتنا، وصديقا حقيقيا لحلفائنا، ومحاربا شجاعا لن يتراجع أبدا أمام أعدائنا، أتطلع إلى العمل مع ماركو لجعل أميركا والعالم آمنين وعظيمين مرة أخرى"

كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد خبر ترشيح روبيو يوم الاثنين، لكن التأخير في الإعلان الرسمي أثار تكهنات بأن ترامب قد أعاد النظر في قراره. وقد طرح العديد من حلفاء ترامب ريك جرينيل، السفير السابق في ألمانيا والقائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، كبديل.

أعداء سابقاً.. أصدقاء حالياً

كان ترامب (78 عاما) وروبيو (53 عاما) قد دخلا في عداوة مريرة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2016، والتي أطلق خلالها الرئيس المستقبلي على السيناتور لقب "ماركو الصغير".

لكن منذ ذلك الحين، بدأت الخلافات تتلاشى بين الرجلين، حيث تحرك روبيو نحو آراء ترامب بشأن قضايا معينة مثل الحرب المستمرة في أوكرانيا مع روسيا ــ حتى أنه اقترح علناً أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع الدموي.

وقد حظيت الشائعات حول فوز روبيو بمنصب وزير الخارجية بإشادة سريعة من الحزبين، بما في ذلك من الديمقراطيين مثل السيناتور جون فيترمان (ديمقراطي من بنسلفانيا) والسيناتور مارك وارنر (ديمقراطي من فرجينيا)، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ المنتهية ولايته.

ثالث أعلى منصب في السلطة التنفيذية

يعد منصب وزير الخارجية ثالث أعلى منصب في السلطة التنفيذية بعد منصبي الرئيس ونائب الرئيس. كما يأتي هذا المنصب في المرتبة الرابعة في ترتيب خلافة الرئيس بعد رئيس مجلس النواب، ويستمر ترشيح روبيو في اتجاه ترامب إلى تعيين صقور من أعداء الصين في إدارته المقبلة، من خلال اختيار النائب مايك والتز (جمهوري من فلوريدا) لشغل منصب مستشار الأمن القومي.

وتشمل اختيارات ترامب الأخرى بيت هيغسيث وزيراً للدفاع، ورئيسة مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب إليز ستيفانيك سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والنائبة الديمقراطية السابقة التي تحولت إلى جمهورية تولسي جابارد لتشغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جون راتكليف لقيادة وكالة المخابرات المركزية.

من هو مارك روبيو؟

هو ماركو أنطونيو روبيو، من مواليد 28 أيار (مايو) 1971، وهو سياسي ومحام أميركي من أصل كوبي يشغل منصب كبير أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فلوريدا، وهو المقعد الذي يشغله منذ عام 2011.

بصفته عضوًا في الحزب الجمهوري ، شغل منصب رئيس مجلس النواب في فلوريدا من عام 2006 إلى عام 2008، سعى روبيو دون جدوى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الولايات المتحدة في عام 2016، لكنه فاز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مينيسوتا ومنطقة كولومبيا وبورتوريكو .

روبيو هو أمريكي من أصل كوبي من ميامي ، فلوريدا، وبعد أن عمل مفوضًا لمدينة غرب ميامي في التسعينيات، انتُخب لتمثيل المنطقة 111 في مجلس النواب في فلوريدا في عام 2000. بعد ذلك، انتُخب رئيسًا لمجلس النواب في فلوريدا، وخدم لمدة عامين، بعد تركه للهيئة التشريعية في فلوريدا في عام 2008 بسبب حدود المدة، قام روبيو بالتدريس في جامعة فلوريدا الدولية.

أصول العائلة وقصة الهجرة

ماركو أنطونيو روبيو من مواليد ميامي بولاية فلوريدا، وهو الابن الثاني لماريو روبيو رينا، وأورياليس ( ني جارسيا) روبيو، والداه من كوبا هاجرا إلى الولايات المتحدة في عام 1956 أثناء نظام فولجينسيو باتيستا ، قبل عامين ونصف من صعود فيدل كاسترو إلى السلطة بعد الثورة الكوبية.

لم يكن أي من والدي روبيو مواطنًا أمريكيًا وقت ولادة روبيو، لكنهما تقدما بطلب للحصول على الجنسية الأميركية وتم تجنيسهما في عام 1975.

هاجر جد روبيو لأمه، بيدرو فيكتور غارسيا، إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني في عام 1956، لكنه عاد إلى كوبا للبحث عن عمل في عام 1959. عندما فر من كوبا الشيوعية وعاد إلى الولايات المتحدة في عام 1962 بدون تأشيرة، تم احتجازه كمهاجر غير موثق وأمر قاضي الهجرة بترحيله .

عكس مسؤولو الهجرة قرارهم في وقت لاحق من ذلك اليوم، ولم يتم تنفيذ أمر الترحيل، ومُنح غارسيا وضعًا قانونيًا "مشروطًا" سمح له بالبقاء في الولايات المتحدة، مما جعل غارسيا يتقدم بطلب للحصول على وضع الإقامة الدائمة في عام 1966 بعد إقرار قانون التعديل الكوبي ، وفي هذه المرحلة تمت الموافقة على إقامته، وقد تمتع روبيو بعلاقة وثيقة مع جده خلال طفولته.



