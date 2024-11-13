إيلاف من واشنطن: كشف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب حصريا لصحيفة "واشنطن بوست" عن تفاصيل ما تحدث فيه مع الرئيس جو بايدن في اجتماع واشنطن الذي تابعه العالم باهتمام لافت في ظل التوتر السابق في العلاقة بينهما.

الرئيس المنتخب دونالد ترامب قال لصحيفة واشنطن بوست الأربعاء إنه والرئيس بايدن "استمتعا حقا برؤية بعضهما البعض" عندما جلسا في اجتماع تاريخي بعد الانتخابات في المكتب البيضاوي، وقال ترامب إن بايدن كان "لطيفًا للغاية".

الرئيسان ناقشا انتقال السلطة في 20 كانون الثاني (يناير)، حيث أخبر ترامب بايدن أمام الصحافة العالمية أنه سيكون "سلسا قدر الإمكان" بعد محاولة الجمهوري الطعن في النتائج قبل 4 سنوات والتي بلغت ذروتها في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 كانون الثاني (يناير) 2021.

وقال ترامب لصحيفة واشنطن بوست عن عملية اختيار المسؤولين لولايته الثانية: "إنها تسير بسلاسة كبيرة"، وأضاف أن فريق الانتقال الجمهوري والبيت الأبيض بقيادة بايدن يتمتعان "بعلاقة جيدة للغاية".

وأضاف الرئيس المنتخب أنه وبايدن ناقشا قضيتين اختلفا بشأنهما في الماضي، أولهما الحرب في أوكرانيا، التي وعد ترامب بإنهائها فور توليه منصبه، والحرب المستمرة في الشرق الأوسط، حيث اتهم ترامب الرئيس بايدن بعدم دعم إسرائيل بشكل كاف، وقال ترامب إنه وبايدن ناقشا قضية الشرق الأوسط باهتمام كبير.



وأضاف ترامب: "أردت أن أعرف آراء الرئيس بايدن، وقد أعطاني إياها، لقد تحدثنا كثيرا عن الشرق الأوسط، أردت أن أعرف رؤيته حول مكاننا الحالي وما يفكر فيه، وقد أعطاني إياها، وكان لطيفًا للغاية.