إيلاف من لندن: هل يوشك دونالد ترامب على تدمير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ تأتي عودة الرئيس الأميركي المنتخب إلى الساحة العالمية في الوقت الذي تعمل فيه بريطانيا والاتحاد الأوروبي على إعادة ضبط العلاقات بينهما، وترى بروكسل فرصة سانحة، وفقاً لتقرير "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية.

ذات يوم أطلق دونالد ترامب على نفسه لقب "السيد بريكست". ولكن بعد 8 سنوات، هل يكون على وشك تدمير هذا اللقب؟ إن سياسات الرئيس المنتخب التجارية التي تتلخص في مبدأ "أميركا أولاً" تجعل محاولة بريطانيا التحول إلى التجارة الحرة العالمية أكثر صعوبة. كما أن موقفه الفاتر تجاه أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي يثير قلق الناس على جانبي القناة.

بالنسبة للعديد من المسؤولين في بروكسل المشاركين في تشكيل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فإن نتيجة الانتخابات الأميركية تعني شيئا واحدا: علاقات أقوى بين الجارتين المتباعدتين إلى حد ما.

ولكن ربما لا يكون هذا هو ما كان يدور في ذهن السياسي الجمهوري الملياردير ــ وفي بريطانيا أيضا، يخشى أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي من أن ينتهي الأمر بالرئيس الأميركي الجديد إلى دفع بريطانيا إلى أحضان بروكسل.

أوروبا فقط موضع اهتمام "حزب العمال"؟

وحثت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوك الحكومة هذا الأسبوع على عدم الابتعاد عن واشنطن، مشيرة إلى أن "حزب العمال ليس مهتما بأي شيء سوى الاتحاد الأوروبي". ودعت الوزراء إلى النظر إلى ما هو أبعد من خطاب ترامب واستحضار "روابطه التاريخية والعائلية بالمملكة المتحدة".

لا شك أن هناك رغبة في إقامة علاقة أوثق بين المملكة المتحدة وأوروبا في بروكسل. فقد صرح أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي لصحيفة بوليتيكو بأن عودة ترامب جعلت زملاءهم ينظرون بأمل إلى هذا الملف.

"قال لي شخصان خلال الـ 48 ساعة الماضية إن الاستجابة السياسية لترامب تتمثل في الاستثمار الضخم في الدفاع، وكيفية التعامل مع التعريفات الجمركية، وإبرام اتفاقيات أمنية جديدة مع دول ثالثة. وكانت المملكة المتحدة على رأس القائمة".

وقال مصدر آخر، وهو دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، إنهم يستطيعون "رؤية المنطق السياسي" وراء تقارب بريطانيا والقارة من أجل المنفعة المتبادلة.

وقال الدبلوماسي "أتصور أن دعمنا لأوكرانيا سيكون المجال الأول الذي سنعمق فيه تعاوننا". وتعهد ترامب بخفض التمويل المخصص للجهود الحربية ضد روسيا، ومزح ابنه دونالد ترامب جونيور في الساعات التي أعقبت نتيجة الانتخابات بأن هذا التمويل سيفقد "مخصصاته".

وأضاف الدبلوماسي: "اعتمادًا على مدى تصرفات ترامب، يمكننا أن نتخيل أن الضغوط قد تنمو لتعميق التعاون في مجالات أخرى أيضًا".

التأثير المستمر

وتأتي عودة ترامب إلى المسرح العالمي في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا والاتحاد الأوروبي لبدء العمل على ما يسميه ستارمر "إعادة ضبط" العلاقات بين المملكة المتحدة وبروكسل.

ويبدو أن مجالات مثل الطاقة والدفاع والتجارة الزراعية كلها مفتوحة للتفاوض. ولكن نطاق المفاوضات والموضوعات الآن يبدو أنه سيتأثر بنتيجة الانتخابات الأميركية.

بريطانيا وأميركا "علاقة خاصة"؟

وقال دبلوماسي ثان من الاتحاد الأوروبي: "إن هذا الأمر يعقد حياة الحكومة البريطانية كثيراً". وبالنسبة لبريطانيا، فإن التحول بعيداً عن أوروبا يصبح أكثر صعوبة إذا كان أكبر اقتصاد في العالم ينظر إلى الداخل. وليس من الواضح تماماً ما إذا كان ترامب يرى ما يسمى "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على أنها خاصة للغاية. وفي الوقت نفسه، تستغل بروكسل الفرصة.

لقد كانت الخطوط الحمراء الكبيرة التي وضعها ستارمر بشأن إبقاء المملكة المتحدة خارج السوق الموحدة والاتحاد الجمركي وحرية التنقل هي العقبة الرئيسية أمام المفاوضات حتى الآن - مما حد من نطاق ما يمكن القيام به.

ولكن بريطانيا تكافح بالفعل لتعويض التجارة التي خسرتها مع الاتحاد الأوروبي بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي بمزيد من التجارة من مختلف أنحاء العالم. وفي نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، حذر مكتب مسؤولية الميزانية في البلاد من أن أرقام التجارة الضعيفة التي تعيق النمو تعكس "التأثير المستمر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وقد حسب خبراء الاقتصاد في مركز سياسة التجارة الشاملة بجامعة ساسكس أن خطة ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 10 إلى 20% قد تجعل الأمور أسوأ - وتكلف المملكة المتحدة 22 مليار جنيه إسترليني سنويا في الصادرات .

وأضاف الدبلوماسي "إن المملكة المتحدة بحاجة إلى مراجعة خطوطها الحمراء، والتوصل إلى خطة جديدة. فعندما تتغير الظروف، يتعين على المرء إعادة التفكير في مسار عمله".

ويرى بعض المراقبين أن المملكة المتحدة يمكن أن تصبح أقرب إلى بروكسل وواشنطن.

وقال كبير خبراء الاقتصاد السابق في بنك إنجلترا آندي هالدين لصحيفة الغارديان : "يتعين علينا أن نسعى بقوة إلى التوصل إلى اتفاق أفضل مع الاتحاد الأوروبي، رغم أن ذلك لن يكون سهلاً. لقد التزمت الحكومة الجديدة بذلك وينبغي لها أن تستمر في الالتزام به".

وأضاف "لكن هذا لا ينبغي أن يمنع - ولا يمنع، على الرغم من صعوبة ذلك - السعي إلى التوصل إلى ترتيبات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في ظل رئاسة ترامب الجديدة". ويظل البعض الآخر غير مقتنع.

تحركات ترامب تحدي كبير لبريطانيا

وقال كيم داروش، السفير البريطاني السابق في واشنطن، لصحيفة التايمز : "لا أرى أي صفقة خاصة قادمة للمملكة المتحدة" . وأضاف أن تحركات ترامب "ستكون تحديًا كبيرًا للمملكة المتحدة".

وما لم تتمكن المملكة المتحدة من تأمين نوع من الإعفاء من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، فمن المرجح أن يقاوم ستارمر الضغوط التي تدفعه إلى التفكير مرة أخرى في إعادة ضبط الاتحاد الأوروبي. وهذا أمر يروق لبعض الناس.

"انتحار سياسي"

"لقد أصبح لدينا رئيس منتخب انعزالي في الولايات المتحدة"، هكذا قال ريتشارد فورد، النائب عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، في تجمع لمواطني الاتحاد الأوروبي في لندن بعد أيام من إعلان نتائج الانتخابات الأميركية.

"أنا قلق من أن تعليقات ترامب خلال الحملة الانتخابية ليست مجرد شعارات انتخابية، بل هي الطريقة التي يعتزم بها الحكم. هذه هي الأسباب، في رأيي، التي تجعلنا في حاجة إلى المزيد من أوروبا في المملكة المتحدة".

وقال نيك هارفي، وزير القوات المسلحة السابق في حكومة ديفيد كاميرون الائتلافية، إن المملكة المتحدة ستدفع الثمن إذا لم تبدأ في التطلع نحو بروكسل. وأضاف: "لا يمكننا أن نكون الولاية رقم 51 في أميركا ــ فهذا لا معنى له من الناحية الجغرافية أو السياسية أو الصناعية".

"إذا ارتبطنا بشكل مثير للشفقة بأذيال معاطفهم، بدلاً من أن نكون لاعباً رئيسياً في دفاع أوروبا، فسوف ندفع ثمن هذه الحماقة".

ويرى هارفي، الذي يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للحركة الأوروبية في المملكة المتحدة، أن الفشل في الارتباط بالاتحاد الأوروبي سيكون "انتحارا محتملا من الناحيتين العسكرية والاقتصادية".

إن الخطط التي من الممكن أن تعزز التعاون بين الجانبين جارية بالفعل. ويوصي تقرير جديد صادر عن اللجنة المستقلة للعلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن تعمل بروكسل ولندن بسرعة على التوصل إلى "اتفاقية رفيعة المستوى" بشأن الأمن يمكن توسيعها تدريجيا بمرور الوقت.

وبعد ذلك، قد تتمكن المملكة المتحدة من التوقيع على اتفاقيات "جاهزة" بالسرعة التي تناسبها ــ على سبيل المثال المشاركة في مشاريع دفاعية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي أو إعادة إحياء العلاقة مع وكالة الدفاع الأوروبية.

ولكن كما قال الدبلوماسي المذكور أعلاه، يحذر التقرير أيضا من أن الخطوط الحمراء القائمة "تستمر في منع أي شيء من شأنه أن يغير بشكل أساسي العلاقة الأوسع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

ورفض رئيس الوزراء البريطاني التطرق إلى احتمالات نشوب حرب تجارية عبر الأطلسي عندما سئل من قبل الصحفيين يوم الاثنين، وقال للصحفيين إنه لا يريد الدخول في "مناقشة افتراضية".

وأكد ستارمر أيضًا أن بلاده لن تُجبر على الاختيار بين أوروبا وأميركا.

وقال "من الواضح أن الدول الأوروبية هي أقرب شركائنا التجاريين ولدينا تاريخ طويل مشترك".

"ولكن على نفس القدر من الأهمية، فإن العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة تشكلت في ظل ظروف صعبة، وهي مهمة للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة. أريد أن أضمن أن لدينا علاقات جيدة مع جميع حلفائنا المهمين، وهذا يشمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"