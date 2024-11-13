إيلاف من القدس: نشرت حركة الجهاد الإسلامي فيديو يظهر فيه الرهينة الإسرائيلي الروسي ألكسندر تروفانوف وهو على قيد الحياة، وفي الفيديو، دعا الرهينة الشعب الإسرائيلي إلى مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن.

وفي الفيديو، قال تروفانوف إن الطعام ومنتجات النظافة الأساسية نفدت منه ومن الرهائن الآخرين، ودعا الجمهور الإسرائيلي إلى مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن إلى ديارهم.

وأضاف أنه يخاف من جيش الاحتلال ويخشى اليوم الذي يقترب فيه من مكان تواجده أو يفجر المبنى الذي يحتجزه فيه، وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد نشرت في وقت سابق مقطعي فيديو لتروفانوف في أيار (مايو) الماضي.

وقد تم اختطاف تروفانوف في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) مع والديه يلينا وفيتالي وجدته إيرينا تاتي وشريكه سابير كوهين. وقُتل والده، وأُطلق سراح والدته وجدته وشريكته في صفقة رهائن العام الماضي.