إيلاف من القاهرة: أعادت مصر، الأربعاء، 294 مواطناً مصرياً من لبنان، على متن رحلة واحدة لمصر للطيران برفقة وزير الخارجية بدر عبد العاطي أثناء عودته من بيروت، الأمر الذي لقي ارتياحاً في الشارع المصري.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية :"قام الوزير بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء في ختام زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت باصطحاب 294 من المصريين العالقين في لبنان وذويهم لإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك على متن طائرة مصر للطيران التي أقلت وزير الخارجية في طريق عودته، ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الى 1177 مواطنا عبر رحلات استثنائية لشركة مصر للطيران".

وقد أعرب المواطنون المصريون عن "عميق تقديرهم لاهتمام الدولة بضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن عبر تسيير رحلات استثنائية وعلى نفقة الدولة، الأمر الذي يؤكد على وضع مصلحة وسلامة المواطنين على رأس أولويات الدولة المصرية".

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري أن "الوزارة لا تدخر جهدا بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمواطنين المصريين في لبنان، سواء عبر ادراجهم على رحلات العودة لمصر أو تقديم الخدمات القنصلية المختلفة التي تحرص السفارة المصرية في بيروت على مواصلة تقديمها رغم الوضع الأمني الصعب في بيروت".