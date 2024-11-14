إيلاف من تل أبيب: قال مسؤولون يونانيون الخميس إن اليونان تجري محادثات مع إسرائيل لتطوير قبة دفاعية مضادة للطائرات والصواريخ بقيمة ملياري يورو (2.11 مليار دولار) في إطار حملة أوسع نطاقا لتحديث قواتها المسلحة بينما تتعافى من أزمة ديون مطولة.

ومن المرجح أن تحاكي هذه الدفاعات نظام القبة الحديدية الإسرائيلي وغيره من الأنظمة التي تعترض الصواريخ قصيرة وطويلة المدى التي تطلقها إسرائيل خلال الضربات التي تشنها على جيرانها وسط الصراعات المستمرة في غزة ولبنان.

وتحرص اليونان على الاستثمار في دفاعاتها لمواكبة حليفتها في حلف شمال الأطلسي ومنافستها التاريخية تركيا، التي تعمل أيضاً على تطوير دفاعاتها الجوية الخاصة، على الرغم من بعض التحسن في العلاقات، ولكن تظل اليونان متمسكة باستراتيجية "الأمن الإستباقي" أي تأمين نفسها لمواجهة أسوأ السيناريوهات الممكنة.