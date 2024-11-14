إيلاف من واشنطن: حصل الجمهوريون على ما يكفي من المقاعد للسيطرة على مجلس النواب الأميركي، ليكملوا بذلك اكتساح الحزب للسلطة ويضمنوا سيطرتهم على الحكومة الأميركية بجانب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأدى فوز الجمهوريين في ولاية أريزونا، إلى جانب فوزهم في ولاية كاليفورنيا التي شهدت تباطؤا في الفرز في وقت سابق من يوم الأربعاء، إلى حصد الحزب الجمهوري 218 مقعدا في مجلس النواب، وهو ما يشكل أغلبية.

كما انتزع الجمهوريون في وقت سابق السيطرة على مجلس الشيوخ من الديمقراطيين.

ومع الأغلبية التي حققوها بشق الأنفس ولكن بأغلبية ضئيلة، يتطلع القادة الجمهوريون إلى تفويض وتنفيذ رؤية ترامب للبلاد بسرعة.

ووعد الرئيس المنتخب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في البلاد على الإطلاق، وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية ومعاقبة خصومه السياسيين، والسيطرة على أقوى أدوات الحكومة الاتحادية وإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.

وتضمن انتصارات الحزب الجمهوري في الانتخابات انضمام الكونغرس إلى هذه الأجندة، فيما سيكون الديمقراطيون عاجزين تقريبا عن الوقوف بوجهها.

وفي وقت سابق قال النائب الجمهوري مايك جونسون الذي من المرتقب أن يبقى رئيسا لمجلس النواب "كان فوزا حاسما في أنحاء الأمّة كافة. ويريدنا الناس أن نطبّق برنامج +أميركا أوّلا+".

وخلال الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر، فاز ترامب بالتصويت الشعبي مع 50,2 % من الأصوات في وجه نائبة الرئيس كامالا هاريس، بحسب "إن بي سي نيوز". وهو ظفر أيضا بالتصويت الحاسم في كل من الولايات المتأرجحة السبع.

