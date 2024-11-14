إيلاف من لندن: قالت المملكة المتحدة إن الغزو الروسي غير المبرر وغير القانوني لأوكرانيا هو علامة فارقة قاتمة، ونددت بالفظائع الروسية مشيدة بالصمود الأوكراني.

وفي بيان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع اقتراب مرور 1000 يوم على الغزو، قال السفير البريطاني نيل هولاند، منذ البداية، أظهرت روسيا تجاهلًا صارخًا للسيادة والسلامة الإقليمية وحقوق الإنسان وتأثير أفعالها على الأطر التي تدعم السلام والأمن العالميين.

وأضاف: ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني في عام 2014. وعلى مدى ما يقرب من عقد من الزمان، عانى المواطنون الأوكرانيون في شبه جزيرة القرم - وخاصة التتار القرم - من الاضطهاد المنهجي والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. ومع عدوانها المتجدد، نفذت روسيا حملتها لمحو الثقافة والهوية الأوكرانية في جميع الأراضي المحتلة حديثًا.

وقال البيان: منذ ذلك الحين، استهدف العدوان الروسي المدارس والمستشفيات والمنازل في جميع أنحاء أوكرانيا بالقصف العشوائي. في الأسبوع الماضي فقط، قتلت القذائف الروسية 14 مدنياً، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا، وأصابت 88 آخرين. قُتل آلاف المدنيين الأوكرانيين الآخرين منذ فبراير 2022، وأُجبر الملايين على الفرار.

من الصعب تحديد الحجم الحقيقي للدمار، لكن مدنًا مثل ماريوبول وبوتشا وخاركوف تحمل ندوب حملة إرهابية مصممة لزعزعة استقرار أوكرانيا.

البنية التحتية

وتابع البيان البريطاني: تُظهر هجمات روسيا على المدنيين، والاستخدام المنهجي للتعذيب، والترحيل القسري، وتسليح موارد الطاقة، تجاهلًا تامًا للحياة البشرية.

في الآونة الأخيرة، صعدت روسيا من هجماتها على البنية التحتية للتصدير الأوكرانية، مما أدى إلى عرقلة إمدادات الحبوب الأساسية إلى الجنوب العالمي وتأخير المساعدات إلى أجزاء من العالم التي تحتاج إليها أكثر من غيرها.

وكما قال رئيس وزراء بريطانيا: "بوتين على استعداد للمقامرة على الأمن الغذائي العالمي [...] وإلحاق الضرر بملايين البشر في مختلف أنحاء أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط لمحاولة اكتساب اليد العليا في حربه البربرية".

إيران وكوريا الشمالية

حتى أن روسيا لجأت إلى إيران وكوريا الشمالية للحصول على دعم عسكري كبير. إن نشر كوريا الشمالية لآلاف الجنود في روسيا يشكل تطوراً خطيراً ومتهوراً من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار الأمن الأوروبي ويزيد من التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتعتمد روسيا على دعم الدول الثالثة لتغذية آلة الحرب الخاصة بها وإطالة معاناة الشعب الأوكراني. لذا، سنواصل مع شركائنا دعوة المسؤولين إلى التوقف عن تمكين روسيا من شن حرب غير قانونية.

وقال السفير البريطاني في البيان: إن تصرفات روسيا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وكل التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، من وثيقة هلسنكي الختامية إلى ميثاق باريس.

عقوبات

وقد استجاب المجتمع الدولي بالوحدة، فنفذ عقوبات قطعت التمويل العسكري الروسي وقدمت الدعم الإنساني والعسكري لأوكرانيا. ونحن نشيد بقدرة الشعب الأوكراني على الصمود، الذي أظهر براعة ملحوظة في الدفاع عن القيم الديمقراطية.

وقال السفير هولاند: إننا نقترب من اليوم الألف لما تم تسويقه على أنه حرب تستمر ثلاثة أيام. وحتى في تصورها الأصلي، لم تكن هذه الحرب ضرورية على الإطلاق. ويمكن لروسيا أن تختار إنهاء هذه الحرب. وتؤكد المملكة المتحدة التزامها باستقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها، إلى جانب الشركاء الدوليين.

وختم السفير البريطاني البيان قائلا: وسنواصل تحميل روسيا المسؤولية ونحث على تحقيق سلام عادل ودائم يحترم ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة الختامية لمؤتمر هلسنكي.