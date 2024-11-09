إيلاف من لندن: نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ثلاثة أعضاء في فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أن خطته بشأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا تتضمن مقترحاً مثيراً للجدل لإقامة منطقة عازلة بعمق 1300 كيلومتر. الهدف من هذه المنطقة هو تقليل الاحتكاك بين القوات الروسية والأوكرانية، مع التأكيد على أن الإشراف سيكون مسؤولية بريطانيا ودول أوروبية أخرى، دون أي تدخل مباشر أو تمويل من الولايات المتحدة.

تغيير في دور أميركا

الخطة تركز بشكل واضح على إبعاد الولايات المتحدة عن التدخل المباشر، وهو ما يمثل تغييراً ملحوظاً في السياسة الأميركية التقليدية تجاه الأزمة الأوكرانية. وينص المقترح على أن الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا، ستتولى مسؤولية الإشراف على المنطقة العازلة، مما يعيد ترتيب الأدوار الاستراتيجية في النزاع.

تجميد الصراع

علاوة على ذلك، تقترح خطة ترامب تثبيت الوضع الحالي لخط المواجهة بين روسيا وأوكرانيا كما هو، دون أي تقدم أو تراجع للطرفين. ويتضمن المقترح أيضاً موافقة أوكرانيا على تأجيل سعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمدة 20 عاماً.

أوروبياً، ومنذ فوز ترامب، تتجه الأنظار إلى أوكرانيا وما قد تحمله خطّة الرئيس المنتخب لوقف حربها مع روسيا. وبينما لم يصدر ترامب حتى الساعة تعليقات جديدة حول رؤيته لمستقبل تلك الحرب، فإن ما أُشيع حول تفاصيل خطّته المحتملة لإحلال السلام أربك كييف.