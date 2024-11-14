لا تزال أصداء عودة ترامب للبيت الأبيض الشغل الشاغل للمحللين في الصحف العربية والأجنبية، وفي جولتنا اليوم تخوفات إسرائيلية من فريق ترامب الجديد، ومقال عن الخطوط الحمراء لإسرائيل و"الحصن الذي لا يُقهر" في السياسة الأميركية، كما نطالع مقالاً عن حقيقة انشغال ترامب بكيفية "توسيع رقعة إسرائيل".

ونبدأ جولتنا بالمقال الافتتاحي لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، الذي يُعرب عن قلق داخلي على مستقبل إسرائيل بسبب سلسلة التعيينات التي كشف عنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

ويرى الفريق التحريري للصحيفة الإسرائيلية أن الإدارة الأميركية الجديدة "المؤيدة للمستوطنين والتي تدعم ضم الأراضي وملايين سكانها تزيد من سرعة عجلة العد التنازلي لنهاية إسرائيل كدولة ديمقراطية".

واستعان الفريق بما قاله وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن أن إسرائيل "على بعد خطوة" من ضم الضفة الغربية بعد فوز ترامب في الانتخابات، وأن "النازيين الجدد بحاجة إلى دفع الثمن من خلال الأراضي التي ستُنتزع منهم بشكل دائم، سواء في غزة أو في يهودا والسامرة"، إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.

ويصف المقال تعيينات ترامب بأنها تبدو "وكأنها تحقيق للحلم الكبير" للوزير، ذاكراً أسماء بعينها تنتظر شغل مناصب في الإدارة الأميركية بناء على اختيار ترامب، وهم معروفون بصلاتهم الوثيقة باليمين الإسرائيلي.

وذكر المقال مايك هاكابي "المسيحي الإنجيلي المؤيد للضم" الذي سيكون سفيراً للولايات المتحدة لدى إسرائيل. وعلق المقال بأن "استحالة التمييز بين سموتريتش والسفير الأميركي يعد من الخطورة بمكان".

واستعان المقال بما قاله هكابي في عام 2017 بأنه "لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، إنها يهودا والسامرة. لا يوجد شيء اسمه مستوطنة، إنها مجتمعات، إنها أحياء، إنها مدن. لا يوجد شيء اسمه احتلال".

ووصف المقال وقع التعيينات الجديدة على الإسرائيليين" الذين يطمحون إلى العيش في دولة لا تحكم أمة أخرى ولا يوجد بها نظام فصل عنصري"، بأنه "أمر مشؤوم".

ويختتم المقال منتقداً "الفرحة" التي انتابت اليمين بترشيح مؤيدي الضم للمناصب العليا في الإدارة الأميركية، مفسراً ما قاله نتنياهو عن "الصحوة"، بأنها تعني "ترحيل سكان غزة، ودولة فصل عنصري في الضفة الغربية".

بايدن والخط الأحمر لإسرائيل

Getty Images الرئيس الأميركي جو بايدن (يسار) ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) يلتقيان في تل أبيب في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ننتقل إلى صحيفة الغارديان البريطانية ومقال لأوين جونز عن الرواية الرسمية الغربية عن حرب إسرائيل على غزة، والذي وصفها بأنه "حصن لا يُقهَر" حتى لو "أهانت" إسرائيل الولايات المتحدة، كما فعلت هذا الأسبوع، بحسبه.

ويشير المقال إلى ما وصفها بـ"رسالة" أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل الشهر الماضي، حين حددت بالتفصيل "كيف ُتمنع المساعدات الضرورية بشكل منهجي من دخول غزة، وهددت باتخاذ إجراءات غير محددة حال عدم تنفيذ مطالب محددة لرفع الحصار في غضون 30 يوما".

ويتفق جونز مع ما قاله السيناتور الأميركي الديمقراطي كريس فان هولن، بأن هذه الرسالة كانت "خدعة سياسية لجذب الناخبين في الفترة التي سبقت الانتخابات"، لاسيما في ضوء أن "معظم الناخبين الديمقراطيين يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".

بايدن يمهل إسرائيل 30 يوما بشأن إمداد غزة بالمساعدات

واستعان المقال بما خلص إليه تحالف من وكالات الإغاثة، وهو أن إسرائيل "فشلت في تلبية أي من المعايير المحددة المنصوص عليها في الرسالة الأميركية"، بل إنها "اتخذت إجراءات أدت إلى تفاقم الوضع على الأرض بشكل كبير".

ومع ذلك، وعلى الرغم من تجاوز الموعد النهائي لتلبية المطالب في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن الولايات المتحدة "لم تفعل شيئاً" بحسب الكاتب.

ويوضح جونز أن ذلك يرجع إلى الرواية السائدة في الغرب وهي أن إسرائيل "ديمقراطية على النمط الغربي ولها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".

ومع ذلك، لا مانع من حوار على الهامش و"بعض الالتفاتات المبتذلة" حول معاناة المدنيين، والإشارة إلى الحاجة إلى الالتزام بالقانون الدولي، "دون تحديد أي من الانتهاكات الفادحة المتفشية" بحسب جونز.

وأشار المقال إلى ما كشفته كل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب اللاجئين التابع لوزارة الخارجية مؤخراً، بأن إسرائيل "كانت تحظر المساعدات عن غزة عمداً"، ما يستلزم وفقاً للقانون الأميركي، فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، "لكن إدارة بايدن تجاهلت تقييمهما ببساطة".

ويعلق الكاتب على ذلك بأن إسرائيل قادرة على فعل أي شيء دون "سقوط الحصن"، مستعيناً بما قاله الطبيب البريطاني نظام محمود مؤخراً عندما أخبر أعضاء البرلمان، بعد عودته من غزة، بأن "الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لإطلاق النار على رؤوسهم عمداً" من قِبَل قناصة وطائرات مسيرة إسرائيلية".

ويختتم الكاتب بأن الرواية الرسمية الغربية كان يجب أن تتوافق مع الواقع، متخيلاً أن يعترف الغرب بأن إسرائيل "دولة ترتكب حمام دم إبادة جماعية لا يشمل القنابل والرصاص فحسب، بل والتعذيب واتهامات بالعنف الجنسي".

وأضاف أنه كان ينبغي أن يوصم بالعار كل من دافع عن هذه "الفظاعة" أو قلل من شأنها علناً، مع اعتقال من سهلوا ارتكابها.

ترامب واختبار "توسيع رقعة إسرائيل"

Getty Images رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرض خريطة لإسرائيل موقعة من ترامب في 30 مايو/أيار 2019.

نختتم جولتنا بمقال للكاتب اللبناني سميح صعب بصحيفة النهار العربي، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يرى في ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل "جائزة استراتيجية لحروبه".

ويقول إن نتنياهو سوف يبدأ تعاونه مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، من النقطة التي انتهت عندها الولاية الأولى للرئيس الجمهوري عام 2021، "وهي خطة لضم الضفة الغربية".

ويعلق "صعب" على ذلك بأن نتنياهو الداعم لحملة ترامب، في انتظار عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض "ليساعده في تغيير وجه الشرق الأوسط، وترجمة حروبه وانتصاراته التكتيكية على مدى أكثر من عام في غزة ومن بعدها على لبنان، إلى انتصارات استراتيجية".

ترامب يعلن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل

ويضيف الكاتب اللبناني أن الضم وحده من وجهة نظر نتنياهو هو السبيل الوحيد الذي يقضي على فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة في يوم من الأيام، وباعتراف أي رئيس أميركي بهذا الضم، "لن يكون متسع بعد ذلك لحلّ الدولتين" الذي سيبقى حلاً نظرياً غير قابل للتطبيق.

ويعرب الكاتب عن تخوفه من أن الضم سيليه "تهجير" نحو الأردن، معللاً ذلك بأن إسرائيل "لا تريد أن تكون مسؤولة عن أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة، من الممكن أن يقودوا نحو نموذج جنوب إفريقيا"، في إشارة إلى الدولة الإفريقية التي يتعايش فيها العرق الأوروبي مع السكان الأصليين ذوي البشرة السمراء.

ويؤكد الكاتب أن هذا ما قصده نتنياهو حين قال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول لعام 2023، إن إسرائيل بدأت حرباً لن تنتهي إلا بتغيير الشرق الأوسط، وأن الضفة الغربية هي "الجائزة الاستراتيجية التي يبحث عنها عبر حروبه على غزة ولبنان وضرب إيران".

ويرى الكاتب أن اعتراف ترامب خلال ولايته الأولى بالقدس "عاصمة أبدية" لإسرائيل ونقل السفارة الإسرائيلية إليها، واعترافه بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، كان في إطار كسب تأييد المتحمسين لقيام "إسرائيل الكبرى" لأنه كان يسعى إلى ولاية ثانية.

أما اليوم فترامب "متحرر" من الالتزامات التي يفرضها السعي إلى ولاية ثانية، كما أنه ليس مجبراً على أن يمنح إسرائيل "كل شيء مقابل لا شيء"، بما قد يثير نزاعات مستقبلية في المنطقة.

ومع ذلك، يختتم سميح صعب مقاله بموقف الرئيس الأميريكي المنتهية ولايته جو بايدن الذي كان يدعو لفظياً إلى "حل الدولتين"، لكنه في الواقع "فعل كل شيء للحؤول دون هذا الحل"، وهو ما يثبت، بحسب الكاتب، أن "أي رئيس أميركي لن يجرؤ على معاندة نتنياهو".