إيلاف من لندن: احتفل عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث، اليوم الخميس، بعيد ميلاده السادس والسبعين، وتم نشر صورة جديدة له بالمناسبة.

وشارك الملك بعدة من الفعاليات بمناسبة عيد ميلاده، حيث زار مهرجان للأطعمة الفائضة في ديبفورد، جنوب لندن، بينما أطلقت المدفعية تحية عسكرية في مواقع بما في ذلك برج لندن.

وتم نشر صورة جديدة للملك وهو يحتفل بعيد ميلاده السادس والسبعين. وتُظهر الصورة الملك وهو يرتدي بدلة أنيقة وقميصًا أبيض وربطة عنق زرقاء منقوشة، ويده في جيبه بينما يستريح الأخرى على كرسي.

وتم نشر الصورة على حساب العائلة المالكة الرسمي X مع رمز تعبيري لكعكة عيد ميلاد والرسالة: "نتمنى لجلالة الملك عيد ميلاد سعيدًا اليوم".

كما تمنى له أمير وأميرة ويلز عيد ميلاد سعيدًا، حيث نشرا رسالة على حسابهما على Instagram مع صورة له في جولة حديثة إلى أستراليا وساموا.

يوم عمل

ويذكر أن الملك تشارلز يُعامل يوم عيد ميلاده كيوم عمل عادي ويواصل واجباته على الرغم من مواجهة عام شخصي صعب حيث تم تشخيص إصابته بالسرطان هو وأميرة ويلز.

وقد احتفل بهذه المناسبة بزيارة مهرجان الفائض من الطعام في ديبفورد، جنوب لندن، صباح اليوم.

ورحب متطوعون من مؤسسة فيليكس بروجكت الخيرية بالملك عندما وصل إلى المستودع، حيث استقبله عمدة لندن صادق خان.

ثم التقى الملك بالمتطوعين والمهنئين وتلاميذ المدارس الابتدائية المحلية.

وقد افتتح أول مركزين للطعام في الذكرى السنوية الأولى لإطلاق مشروع الطعام في التتويج، والذي صُمم لسد الفجوة بين الحاجة إلى الغذاء وهدر الطعام في المملكة المتحدة وسط أزمة تكاليف المعيشة.

طلقات مدفعية

واحتفالا بالمناسبة، أطلقت المدافع التحية في حديقة غرين بارك وبرج لندن كجزء من الاحتفالات التقليدية للجيش، بينما دُقت الأجراس في وستمنستر آبي، حيث توج الملك العام الماضي.

كما أُطلقت صف من 21 مدفعًا صغيرًا على طول الممشى الطويل المؤدي إلى قلعة وندسور، بيركشاير.

عيدا ميلاد

يذكر أن الملك تشارلز، مثل والدته الراحلة إليزابيث الثانية، يحتفل بعيد ميلادين - 14 نوفمبر هو عيد ميلاده الفعلي، بينما يصادف عيد ميلاده الرسمي يوم السبت الثاني من شهر يونيو.

وفي ليلة الأربعاء، سار على السجادة الحمراء في العرض الأول العالمي لفيلم Gladiator II، حيث التقى بالنجوم دنزل واشنطن وبول ميسكال وبيدرو باسكال.

كان الملك قد استضاف في وقت سابق حفل استقبال خاص للمشاهير في قصر باكنغهام تكريماً لصناعة السينما والتلفزيون في المملكة المتحدة.

وتحدث هو وكاميلا، التي كانت حاضرة لجزء من الحدث، مع نجوم بما في ذلك الممثلون داميان لويس وإميلي مورتيمر ولوسيان لافيسكونت، بالإضافة إلى مخرج فيلم Gladiator السير ريدلي سكوت.

وكان الملك تشارلز عاد إلى أداء واجباته العامة وجهاً لوجه في أبريل بعد أن وردت أنباء عن إصابته بالسرطان، والتي لم يتم الكشف عنها في فبراير بعد العلاج في المستشفى من تضخم البروستاتا في الشهر السابق.

ومنذ ذلك الحين سافر إلى فرنسا لحضور احتفالات يوم النصر، واستضاف زيارة دولة لإمبراطور اليابان، وقام بجولة في أستراليا وساموا مع الملكة، على الرغم من أنه لا يزال يخضع لعلاج السرطان في العيادات الخارجية.