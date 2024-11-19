إيلاف من لندن: أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الثلاثاء)، في رسالة شفوية وجهها إلى الشعب اللبناني، أن إيران تقف جنبًا إلى جنب مع لبنان وسط التحديات الحالية. وقال خامنئي: "نحن لسنا منفصلين عنكم. نحن معكم. نحن وأنتم واحد".



رسالة دعم للشعب اللبناني

نقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء تصريحات خامنئي، التي جاءت معبّرة عن التضامن الإيراني العميق. وأضاف خامنئي: "إلى الشعب اللبناني الصامد والمقاوم وسط الحرب: نحن لسنا منفصلين عنكم. نحن معكم. نحن وأنتم واحد. نحن نتشارك معكم في آلامكم ومعاناتكم وأوجاعكم. نحن نتألم معكم ونشعر بنفس مشاعركم".

حملة "إيران متضامنة"

تصريحات المرشد الإيراني جاءت كرد على رسالة من ميثم مطيعي، أحد الناشطين الإيرانيين، الذي كان قد زار لبنان ضمن حملة "إيران متضامنة".

كما تأتي الرسالة بالتزامن مع زيارة مقررة للمبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى بيروت الذي وصل بالفعل اليوم (الثلاثاء)، قبل أن ينتقل إلى إسرائيل غداً (الأربعاء)، حاملاً موقف لبنان و"حزب الله" من التسوية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتسود حالة من الترقب لإمكان نجاح الاتفاق من دون اصطدامه بعراقيل قد يرفعها رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو.