إيلاف من واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين إن الولايات المتحدة ستوضح للحكومة التركية أنه لم يعد من الممكن أن تستمر الأمور كالمعتاد مع حركة حماس، وذلك ردا على سؤال بشأن تقارير تفيد بأن بعض قيادات حماس الذين كانوا يستقرون في في قطر انتقلوا إلى تركيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الذي لم يؤكد التقارير لكنه قال إنه ليس في وضع يسمح له بدحضها، أن عددا من قادة حماس يواجهون اتهامات أميركية، وتعتقد واشنطن أنه ينبغي تسليمهم إلى الولايات المتحدة.

نفي تركي لاستضافة حركة حماس

وكان مصدر دبلوماسي تركي، قد نفى، الإثنين، صحة أنباء انتقال مكتب حركة حماس إلى أنقرة، ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله، إن "ما يتردد عن أن مكتب حركة حماس انتقل إلى تركيا لا يعكس الحقيقة"، مضيفا أن "أعضاء في الحركة يزورون البلاد من وقت لآخر".

وكانت قطر قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها أبلغت حركة حماس وإسرائيل بتجميد جهودها في الوساطة الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، لحين "إظهار الجدية والإرادة لاستئناف المحادثات".

وأضافت الدوحة أن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن إبلاغها حركة حماس بمغادرة البلاد "غير دقيقة".

وتنتقد تركيا بشدة إسرائيل بسبب الحملة العسكرية في قطاع غزة وفي لبنان ولا تعتبر حماس منظمة إرهابية، وتزور قيادات سياسية من حماس تركيا بشكل متكرر.