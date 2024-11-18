إيلاف من نيويورك: قال عمدة مانهاتن إريك آدمز ورجال الشرطة إن رجلين قُتلا فيما لا تزال امرأة تتشبث بالحياة، على إثر جريمة مروعة ارتكبها مجنون مسلح بسكين، قام بتسديد طعنات عشوائية "غير مبررة" في مانهاتن صباح الاثنين، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست".

تم التعرف على الرجل المجنون المزعوم - وهو رجل بلا مأوى يبلغ من العمر 51 عامًا، وقد تم اعتقاله 8 مرات في السابق - وتم القبض عليه من قبل رجال الشرطة بفضل مساعدة سائق سيارة أجرة، وفقًا لما قاله رئيس المباحث في شرطة نيويورك جو كيني.

وقال آدامز خلال إفادة صحفية بعد ظهر يوم الاثنين إن الشرطة ليس لديها أي مشتبه به آخر، وتابع :"اليوم، لدينا 3 من سكان نيويورك الأبرياء، الذين كانوا يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، والذين كانوا ضحية اعتداء فظيع للغاية".

بداية مسلسل القتل

بدأت سلسلة الجرائم المروعة حوالي الساعة 8:20 صباحًا عندما اقترب القاتل البالغ من العمر 51 عامًا من رجل يبلغ من العمر 30 عامًا في شارع ويست 19 بالقرب من الجادة الثامنة وطعنه في بطنه، بحسب الشرطة.

وقال رجال الشرطة إن الضحية - الذي حددته المصادر بأنه عامل بناء - تم نقله إلى مستشفى بيلفيو، حيث توفي، وقالت الشرطة إن القاتل هرب في شارع التاسع.

وقالت الشرطة ومصادر إن نحو ساعتين مرتا قبل أن ينتقل التهديد العنيف إلى شارع إيست 30 بالقرب من طريق فرانكلين روزفلت، حيث طعن رجلاً في الستينيات من عمره عدة مرات.

وتم نقل الرجل إلى المستشفى ذاته، حيث توفي متأثراً بجراحه أيضاً، وفق المصادر، وبعد ذلك، قبل الساعة 11 صباحًا بقليل، طعن الرجل المجنون امرأة في صدرها عند تقاطع شارع 42 الشرقي والشارع الأول بالقرب من مبنى الأمم المتحدة، حسبما قال رجال الشرطة والمصادر.

وقال كيني إن سائق سيارة أجرة شهد الهجوم وتبع المشتبه به حتى تمكن من تنبيه ضابط شرطة نيويورك، وتم نقل المرأة إلى مركز وايل كورنيل الطبي، حيث تم تصنيف حالتها في حرجة، وقال كيني إن الطعنات تبدو عشوائية.

وقالت الشرطة إنها عثرت على سكاكين في مكان الحادث، وأكد مصدر أن المشتبه به، وهو من سكان ملجأ بيلفيو للرجال، تم احتجازه في شارع إيست 46 والشارع الأول. ولا تزال التهم معلقة.