إيلاف من القدس: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الأحد 15 مراهقاً بعد قيامهم باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 15 عاما في مناسبات عديدة، الشرطة فتحت تحقيقا سريا في جرائم جنسية خطيرة مزعومة ضد الفتاة منذ حوالي شهر بعد تقديم شكوى.

وكان من المقرر أن يحضر بعض المشتبه بهم يوم الأحد جلسات الاستماع، حيث تخطط الشرطة للمطالبة بتمديد اعتقالهم، وأضافت الشرطة أن التحقيق مستمر، وفقاً لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"

وقالت تال هوخمان، المديرة التنفيذية لشبكة المرأة الإسرائيلية : "لا توجد كلمات في مواجهة هذه القضية المثيرة للقلق".

ثمن التركيز على التهديدات الخارجية

وأضافت :"إن التركيز المستمر على التهديدات الخارجية يدفعنا إلى تحويل انتباهنا إلى الوضع الأمني ​​في الخارج، ولكن العنف الجنسي لا يزال يحدث هنا طوال الوقت، في منزلنا. وأضافت: "كمجتمع إسرائيلي، يجب ألا نغض الطرف".

كما دعت شبكة النساء الدوليات المدعي العام للدولة إلى أخذ القضية على محمل الجد والتصرف بأقصى قدر ممكن من الجدية ضد "الشباب الذين تواصلوا في مناسبات متعددة لاغتصاب قاصر".

"إن العقوبة القصوى هي بداية العدالة الحقيقية وهي ضرورية لردع مرتكبي الجرائم الجنسية الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، نرى أنه من واجب الدولة غرس هذه الرسائل من خلال نظام التعليم حتى يفهم كل شاب أن إسرائيل تتبنى سياسة عدم التسامح مطلقا ولن تقبل الاستغلال والجرائم ضد الأطفال والنساء".

ألقت رئيسة جمعية نعمات، هاجيت بير، بعض المسؤولية على عاتق نظام التعليم في إسرائيل. وقالت بير رداً على الحادث: "يواصل وزير التعليم تجاهل جميع الحالات المروعة للاعتداءات الجنسية ضد الفتيات، يجب على الوزير إلى إطلاق حملة توعية فورية في المدارس حول موضوع الاعتداء الجنسي - كل شيء يبدأ بالتعليم - بعيدًا عن التنفيذ والعقاب، وهو أمر مهم أيضًا".

وأضافت: "الوزير منشغل بأمور أكثر أهمية، ولذلك نتعرض كل يوم لحالة خطيرة أخرى".

50 % من المغتصبات "قاصرات"

حوالي 50.3% من ضحايا الجرائم الجنسية الذين اشتكوا إلى مراكز أزمات الاغتصاب في إسرائيل كانوا قاصرات في عام 2022، وهو العام الأخير الذي تتوفر منه بيانات من جمعية مراكز أزمات الاغتصاب في إسرائيل.

وتتراوح أعمار حوالي 27% من النساء اللاتي أبلغن عن الاعتداءات بين 13 و18 عامًا، و2% جرائم جنسية جماعية، وفقًا للبيانات.