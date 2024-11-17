إيلاف من القدس: ذكرت القناة 13 الإسرائيلية بعد ظهر الأحد أن رئيس الموساد ديفيد بارنيا سيقدم "خطة للتقدم وتحريك المياه الراكدة في صفقة الرهائن"، وهناك مناقشة عاجلة مساء الأحد بشأن الرهائن المتبقين في قبضة حماس في قطاع غزة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية (كان) أيضًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيوافق على مناقشة مفاوضات صفقة الرهائن، على الرغم من كل ما قبل حول تدخله في مراحل الحرب على غزة لإيقاف تنفيذ أي صفقات تتعلق بتحرير الرهائن، من أجل إكمال خطته العسكرية في القطاع الفلسطيني.

وأضافت "كان" أن المناقشات ستشمل أيضًا محادثات حول كيفية قيام إسرائيل بتعزيز عملية تأمين حرية الرهائن "من خلال أطر إضافية".

مطالب بالتدخل الفوري من جانب ترامب

وتواصل عائلات الرهائن الإسرائيليين الضغط بشتى السبل لابرام صفقة منتظرة منذ فترات طويلة، وخلال الساعات الماضية ناشدوا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للتحرك فوراً من أجل إطلاق سراحهم.

وقال أهالي الرهائن إنهم يصمدوا حتى شهر كانون الثاني (يناير)

وفي رسالة لإحداهن قالت: "أيها الرئيس ترامب، أرجوك، نحن بحاجة إلى أن تتدخل وتتولى زمام الأمور اليوم".

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى مقتل ما يقرب من 43 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة، أكثر من نصفهم نساء وأطفال.